Ya se sabe las lesiones que tienen Pedri y De Jong, y los temores se confirmaron

El empate del Barcelona ante el Athletic Club en San Mamés, en el día que el campeón de Liga podía colocarse segundo y acechar al líder del Real Madrid, no fue la peor noticia para el equipo de Xavi. De Jong y Pedri tuvieron que abandonar el terreno de juego en la primera parte, y después de haberse hecho las pertinentes pruebas médicas esta mañana, ya hay partes médicos.

“Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo F. De Jong sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad”, dice el comunicado oficial del club sobre De Jong. Viendo las imágenes de cómo se le dobló el tobillo, el esguince estaba asegurado. El futbolista no pudo abandonar el césped por su propio pie. No hablan de grado del mismo en el parte, pero el neerlandés no va a llegar al encuentro de vuelta de las semifinales de la Champions contra el Nápoles. Estará un mínimo de dos semanas fuera, que seguramente será algo más.

Pedri, reincidente

Peor es la situación de Pedri, con el que la preocupació es mayor. “Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Pedri sufre una lesión en el recto femoral del muslo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad”, explican desde el club. Es la tercera vez que se daña la misma zona este curso y las lágrimas del canario lo decían todo. No consigue arrancar y encadenar una temporada sin contratiempos importantes, después de la primera en el club azulgrana, en la que jugó 52 de los 54 partidos del Barcelona más la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección española. Desde ahí, cada “x” tiempo vuelve a caer, primero con problemas en el muslo izquierdo y ahora en el derecho. Su tiempo de baja tampoco lo define el club, pero al ser muscular y reincidente, nada apunta a que sea menos de un mes y seguramente sea mucho más. Este año ya se dañó esa zona a finales de agosto y no reapareció hasta principios de noviembre.