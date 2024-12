Sale a la luz la polémica causa de la muerte de Tabby Brown, modelo de Playboy y ex novia de Mario Balotelli

Su muerte causó un gran conmoción en octubre de 2023. La modelo Tabby Brown fue hallada muerta a los 38 años de edad sin que se dieran a conocer las causas. La británica, que fue pareja de Mario Balotelli y de Raheem Sterling, saltó a la fama por sus trabajos para Playboy y Cosmopolitan, además de por haber protagonizado el programa de televisión The Bachelor.

Brown conoció a Mario Balotelli en un club nocturno en 2011 y empezó una relación sentimental con él que se prolongó durante siete meses. “Me enamoré de él en contra de mi buen juicio. Me dijo que quería que nos fuéramos a vivir juntos y tuviéramos una familia. Luego descubrí que iba a tener un bebé con su ex y que había historias constantes sobre él saliendo de fiesta con otras mujeres”, explicó al respecto en una entrevista en The Mirror.

La modelo, junto al futbolista italiano Instagram

Su trayectoria, salpicada de éxitos y romances, no solo con el futbolista italiano sino también con Raheem Sterling, se truncó inesperadamente a sus 38 años. Un gran misterio rodeó su muerte pero ahora, más de un año después, ha salido a la luz detalles desgarradores.

Un levantamiento de glúteos con trágico final

En octubre de 2023, Tabby viajó a República Dominicana. Allí, se sometió a un procedimiento estético: un levantamiento de glúteos brasileño (BBL), combinado con una liposucción. Este tipo de cirugía, aunque popular, conlleva riesgos importantes, y en el caso de Tabby, se convirtió en una tragedia.

Regresó al Reino Unido el 13 de octubre, pero tres días después, su madre, Mahasin, la encontró inconsciente en su casa en el sur de Londres. Tabby, quien había mantenido en secreto la cirugía, atribuyó sus malestares a una simple infección, optando por la automedicación. “Pensé que era solo una gripe”, dicen en su entorno que afirmó. Aunque Tabby gozaba de buena salud y estaba en plena forma gracias a su entrenamientos con pesas, esta complicación resultó fatal.

Un informe del Daily Mail desvela la causa de su muerte: una embolia grasa, una complicación poco frecuente pero grave asociada a la liposucción y el BBL. Según el forense Julian Morris, la grasa inyectada ingresó a su torrente sanguíneo, provocando coágulos fatales.

El informe concluye que la cirugía fue la causa directa de la muerte de Tabby.