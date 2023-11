El #Seacabó de la ex mujer de Dani Alves tras su amenaza de demanda: "No te tengo miedo..."

Dani Alves está viviendo duros momentos y pierde apoyos mientras continúa en la cárcel y trata de negociar un acuerdo que impida un juicio que al parecer nadie quiere. Su batalla contra su ex mujer Dinorah Santana se suma a su ya complicada situación legal. Durante los primeros meses del ingreso en prisión del brasileño, y tras anunciar Joana Sanz un divorcio que sigue paralizado, Santana se mantuvo al pie del cañón defendiendo a capa y a espada la inocencia del ex jugador del Barca.

De firme defensora a enemiga

Santana siempre mantuvo que Dani Alves no agredió a la joven y no dudó en en atacar sin piedad a la Justicia. Madre de sus dos hijos, aseguraba que el zaguero siempre ha mantenido una imagen intachable y consideró que sería incapaz de abusar de alguien. “Hay violadores condenados que están en la calle. Dani no es un violador. ¿Cómo está en prisión? Eso es lo que no me entra en la cabeza. Toda la vida ha tenido su imagen impecable, porque es una persona impecable. ¿Y cómo es esto? ¿Qué justicia estamos teniendo? No hay nada que lo incrimine. Entonces, ¿Qué hace en la cárcel? ¿Cómo se destroza la vida de una persona de esta manera, de sus hijos, de su familia?”, declaró Santana durante una entrevista para ‘El programa de Ana Rosa’.

Sin embargo, de repente, la postura de la exmujer del futbolista daba un giro de 180 grados y decidía no solo retirarle su apoyo, si no adoptar medidas legales contra él. Si hace unos días sorprendió con sus declaraciones en 'Cuatro al Día': "Para mí no existe, para mí ha muerto" ahora ha decidido ir a la guerra total con el futbolista al que acusa de coacciones.

Dinorah está convencida de que el futbolista les ha utilizado porque en un primer momento se sirvió de ellos, de ese supuesto arraigo familiar, para intentar conseguir la libertad condicional: "Sus hijos no le ven desde el seis de mayo, desde entonces no ha querido saber nada de nosotros, y son sus hijos". Asegura que sus primeras declaraciones en las que apoyaba sin fisuras al futbolista las hizo porque el entorno cercano a Alves la coaccionó para ello: "Pretendían, gracias a ese apoyo, conseguir la libertad condicional escudándose en el arraigo familiar, me decían lo que tenía que decir a través de un grupo de WhatsApp".

Con el paso de los meses, Dani Alves no consiguió el permiso empezó a ignorarles, motivo por el que Dinorah está convencida de que el futbolista nunca sintió interés real por ellos y simplemente formaban parte de su estrategia de defensa: "Yo estoy con medicación, para mí él ha muerto, que nos deje en paz, cuanto antes salga de la cárcel mejor estarán mis hijos, para ellos es muy difícil aceptar que su padre puede ser un violador".

Tras estas duras acusaciones, Dani Alves pasaba al ataque y anunciaba una demanda contra su exmujer, haciendo alusión a que lo hará porque ella está actuando como una víctima ante la sociedad.

"En todas y cada una de las acusaciones formuladas contra nuestro cliente, se debe tener en cuenta que solo una de las partes está exponiendo situaciones. El principio de defensa contradictoria y amplia debe darse, al menos, a quienes eventualmente sean acusados", empieza el comunicado.

El brasileño acusa a su exmujer de "actuar como víctima de la sociedad, lo cual no es así". Los abogados piden que Alves la pueda responder por vía judicial: "Corresponderá al poder judicial analizar y juzgar las demandas que ella responderá como demandada. Finalmente, solicitamos que se conceda el derecho de réplica a todas y cada una de las acusaciones hechas por la señora Dinorah Santana contra el señor Daniel Alves da Silva", dijo.

"No acepto callarme"

Un golpe en la mesa al que su ex mujer no ha tarado en responder de manera rotunda entonando su particular #Seacabó.

" ¿Cómo se defiende? Atacándome, que estoy haciéndome la víctima. Yo no soy víctima de nada, ni voy de víctima de nada. Mis dos hijos son víctimas. Yo de todo lo que he dicho he ido recopilando cosas, guardando cosas todos estos años. Todo lo que digo lo puedo demostrar. No acepto callarme ya. Nunca más. No quiero volver a hablar con él en mi vida. Lo que le pasa a Dani conmigo es que él no acepta que yo no haga lo que él quiere que se haga", afirma Dinorah Santana de manera contundente.

Santana también arremetió contra la familia del futbolista que la acusa de querer obtener fama y dinero tras su ingreso en prisión y lanza una advertencia al futbolista: "No tengo ningún miedo a Dani Alves ni a sus abogados".