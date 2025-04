La sorprendente confesión de Santi Cañizares: "Yo no debía haber nacido"

El Ex portero del Real Madrid y Valencia CF ha vuelto a sorprender con su declaraciones como comentarista en la cadena Cope.

El guardameta volvió a mostrar su lado más personal con Juanma Castaño en el 'El Tertulión' de 'Tiempo de Juego'. Lo primero que quiso matizar es que es es de Puertollano (Ciudad Real) y ha continuación reveló una anécdota sobre su nacimiento que dejó a todos impactados.

El comentarista explicó que le pasó algo curioso y es que sus padres creían que no iba a nacer: "Yo iba a nacer muerto. Tenía un 0% de posibilidades de nacer vivo. No tenía que haber nacido".

Tras esto, Cañizares explicó que su madre, "para sobre todo no poner en riesgo su salud, se fue a Madrid a parir y resultó que yo nací, pero fíjate las esperanzas que tenían mis padres de que naciera que ni siquiera llevaron ropa al hospital para mí".

El exguardameta aseguró que le parece casi imposible lograr una una estabilidad: "Mi vida son dientes de sierra, siempre. Yo quiero estar plano pero me persiguen los dientes de sierra y he tocado el cielo y el infierno. El cielo lo toqué ya de entrada el día que nací, porque para los médicos yo no tenía que haber nacido. Pero alguien lo hizo bien".

Su dolorosa separación

No es la primera vez que el portero se abre en canal sobre algún detalle de su vida. Hace unas semanas anunciaba del término de su tercer matrimonio y detallaba las consecuencias físicas que este suceso le acarreó, como perder más de seis kilos.

"Estoy destrozado, he perdido seis kilos" comenzó afirmado el ex guardameta. "Las cosas del amor son durísimas. No sé qué voy a hacer ni en el día de hoy porque esto te deja muy tocado. Yo había reducido mucho mi círculo social en una relación muy intensa que me deja ahora con todo el tiempo del mundo. Cambié mi vida por amor y ahora eso juega en mi contra", reveló.

«Mi segunda separación ha sido también dolorosa. Dije que 'nunca más' y me ha llegado una etapa en el amor que considero imposible de mejorar y que ha terminado. He vivido lo más bonito del amor con esta última relación» añadió.

Preguntado por si ha recibido algún tipo de ayuda psicológica el ex portero añadió: "Soy consciente de que no hay vuelta atrás. No me gustan los químicos, soy de agua y tila estos días. He visto vídeos para tratar el tema psicológicamente. Entiendo a quien le haya costado superar esto. Reconozco que estoy muy sensible".

El apoyo de su familia

No obstante, el ex futbolista asegura que no está solo y que cuenta con el apoyo incondicional de su familia. "Mis hijas me han puesto unos mensajes muy bonitos de ánimo. Lucas, actualmente jugando de portero en Portugal, me llama todos los días. Tengo muchos viajes pendientes, pero llevo tres semanas que no puedo ni salir de casa".