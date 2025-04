Santi Cañizares desvela su calvario: "He perdido seis kilos, no puedo salir de casa..."

El Ex portero del Real Madrid y Valencia CF, no está atravesando su mejor momento. El comentarista se ha abierto en canal en Radio Marca para relatar la difícil situación personal que está atravesando. ¿El motivo? su reciente separación.

Estoy destrozado

"Estoy destrozado, he perdido seis kilos" comenzó afirmado el ex guardameta. "Las cosas del amor son durísimas. No sé qué voy a hacer ni en el día de hoy porque esto te deja muy tocado. Yo había reducido mucho mi círculo social en una relación muy intensa que me deja ahora con todo el tiempo del mundo. Cambié mi vida por amor y ahora eso juega en mi contra", reveló.

«Mi segunda separación ha sido también dolorosa. Dije que 'nunca más' y me ha llegado una etapa en el amor que considero imposible de mejorar y que ha terminado. He vivido lo más bonito del amor con esta última relación» añadió.

Preguntado por si ha recibido algún tipo de ayuda psicológica el ex portero añadió: "Soy consciente de que no hay vuelta atrás. No me gustan los químicos, soy de agua y tila estos días. He visto vídeos para tratar el tema psicológicamente. Entiendo a quien le haya costado superar esto. Reconozco que estoy muy sensible".

El apoyo de su familia

No obstante, el ex futbolista asegura que no está solo y que cuenta con el apoyo incondicional de su familia. "Mis hijas me han puesto unos mensajes muy bonitos de ánimo. Lucas, actualmente jugando de portero en Portugal, me llama todos los días. Tengo muchos viajes pendientes, pero llevo tres semanas que no puedo ni salir de casa".

El portero ya sufrió un durísimo golpe con el fallecimiento de su hijo de cinco años que le costó aceptar según relató su ex mujer Mayte García en "Madres: desde el corazón". Tras este duro episodio, Mayte García y Santi Cañizares terminaron poniendo fin a su matrimonio, fruto del cual nacieron cuatro hijos, en 2021 después de trece años juntos.

Ahora una segunda separación lo ha vuelto a destrozar.