Todo lo que debes saber sobre el Balón de Oro: ¿A qué hora se conocerán los candidatos?

Organizado por France Football en colaboración con la UEFA, la gala conocida como el 'Balón de Oro' reconoce cada año a los mejores futbolistas del año en múltiples categorías, tanto masculinas como femeninas, e incluye premios como el Trofeo Kopa (mejor jugador/a joven), el Trofeo Yashin (mejor portero/a), el Trofeo Gerd Müller (máximo goleador/a), el Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador/a), el Club del Año y el Premio Sócrates a la labor social.

Después de una edición polémica en 2024 donde el centrocampista español Rodri Hernández se llevó el trofeo al mejor jugador del mundo frente al favoritismo del atacante madridista Vinicius Junior, las miradas estarán fijas en los favoritos a convertirse en el mejor futbolista de la temporada; entre los que se encuentra Lamine Yamal.

Fechas clave del Balón de Oro 2025

Los nominados se anunciarán hoy 7 de agosto de 2025, dejándole al público un mes entero para el análisis y debate sobre quién merece el premio. El jurado, compuesto por 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina, evaluará a los candidatos según tres criterios principales: actuaciones individuales, logros colectivos y juego limpio. Desde 2024, el historial de carrera dejó de ser un factor determinante.

La lista de nominados no solo incluye a los posibles galardonados como el mejor jugador del mundo, si no que además presentará a los nominados al resto de premios como el Yashin al mejor portero, el trofeo Kopa al mejor jugador jóven o el trofeo a la mejor jugadora del mundo.

En la última edición, además de Rodri y Aitana, que revalidó título, fueron premiados el español Lamine Yamal con el trofeo Kopa; el meta argentino Emiliano Martínez con el Yashin; el inglés Harry Kane y el francés Kylian Mbappé como máximos goleadores; y la española Jennifer Hermoso como premio Sócrates.

¿A qué hora se conocen los candidatos?

La jornada del Balón de Oro comenzará a las 12.30 horas con el anunicio de las 5 nominadas al Trofeo Kopa Femenino y Trofeo Kopa Masculino. A las 13.00 horas será el turno de las 5 nominadas al Trofeo Femenino Yashin y a las 13.15 horas se conocerán los 10 nominados al Trofeo Yashin Masculino.

Luego llegarán las cinco nominadas al Trofeo Cruyff a mejor entrenador/a de fútbol femenino (13.30 horas) y los cinco nominados al Trofeo Cruyff al mejor entrenador masculino (13.45 horas). A las 14.00 horas se revelarán los 5 mejores clubs de la temporada femenina y a las 14.15 horas, los 5 masculinos.

A las 15:00 horas llegará el plato fuerte. A partir de esa hora llega el turno del Balón de Oro femenino y a las 15.15 horas del Balón de Oro masculino. Se irán conociendo las 30 nominadas y los 30 nominados, de cinco en cinco hasta las 18.15 horas.

Los premios que se entregarán en la gala del Balón de Oro 2025 son:

Balón de Oro masculino

Balón de Oro femenino

Trofeo Kopa masculino (mejor jugador joven)

Trofeo Kopa femenino (mejor jugadora joven)

Trofeo Yashin masculino (mejor arquero)

Trofeo Yashin femenino (mejor arquera)

Trofeo Gerd Müller (máximo goleador de la temporada)

Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora de la temporada)

Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador)

Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenadora)

Club del Año masculino

Club del Año femenino

¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro 2025?

La gala del Balón de Oro 2025, organizado por la revista France Football y el diario L’Equipe, se realizará el próximo 22 de septiembre y se llevará a cabo en el Théâtre du Châtelet de Par