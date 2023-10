Todo lo que sabe de Álvaro Prieto, el futbolista del Córdoba desaparecido: Estas son las hipótesis que baraja su familia

Sin pistas fiables sobre su paradero, tanto la policía como su familia pide colaboración ciudadana y la ayuda de los medios para encontrar a Álvaro Prieto, el joven futbolista del Córdoba que desapareció el pasado jueves en Sevilla.

Desde ayer, un dispositivo formado por Policía Nacional y Local, Protección Civil y amigos del jugador de los juveniles del Córdoba CF, de 18 años, busca pistas sobre su paradero en el entorno de la estación de Santa Justa de Sevilla, donde fue visto por última vez en la mañana del pasado jueves. Fuentes del operativo informaron a EFE de que desde primera de ayer se están rastreando todos los alrededores de la estación y en la búsqueda participan algunos amigos del joven desaparecido.

Lo último que se supo de él fue un mensaje de Whatsapp enviado a su madre avisando de que se dirigía a la estación antes de que se quedara sin batería. Álvaro tendría que haber cogido el tren de vuelta a Córdoba el 12 de octubre a las 7:20 de la mañana en la estación de Santa Justa, pero no lo hizo. Perdió ese tren e intentó montarse -sin billete porque se quedó sin batería en el móvil y no llevaba dinero en efectivo- en otro con destino a Barcelona pero con parada en la capital cordobesa.

El joven, que vestía en ese momento una camisa verde y un pantalón beige, fue interceptado por el personal de seguridad de la estación de Santa Justa, que, al detectar que intentaba acceder al tren sin billete, le invitó a "desistir de esa actitud" y le obligó a bajar del AVE. A partir de ese momento, lo que ocurrió sigue siendo una incógnita.

Ataque o atropello

En declaraciones a Onda Cero, su madre ha asegurado que su hijo no ha desaparecido por voluntad propia y ha expuesto las dos hipótesis que baraja la familia. "Se encuentra impotente, que no puede ni llamar ni comprarse un billete. Por eso yo miraba en la cuenta si había comprado otro billete. Entonces, le dice a la azafata lo que le pasa, pero pasan de él. A partir de aquí, tiene que buscar la manera de ir para Córdoba. Andando no se iba a venir, pues un coche. Un coche se para y una de dos: o se lo ha llevado el coche y le han hecho de todo o caminando por ahí, le atropella un coche", afirmó.

Desde el Club tampoco cesan en su empeño para encontrarlo. Reclaman que cualquier persona que conozca algún dato o información sobre su paradero se ponga en contacto con la Policía Nacional o con sus familiares en el número 608 43 53 99.

Álvaro tiene 18 años y es el máximo goleador del Juvenil A del DH del Córdoba. Está siendo el jugador revelación con tres tantos. Es el futbolista más en forma de la competición, puesto que todos ellos los registró en los últimos cuatro encuentros. Se trata de un delantero fuerte, mide más de 1.80 m y tiene un “don” dentro del área. Así le definen los que mejor le conocen. Ahora buscan cualquier tipo de pista que les ayude. “Pasan las horas y no aparece”, afirman. "Es un futbolista responsable que siempre avisa y en cuanto vimos que no daba señales, se empezó a mover todo", afirman.