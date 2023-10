Así es Álvaro Prieto, el goleador del Juvenil del Córdoba desaparecido en Sevilla.

Álvaro Prieto, futbolista del Juvenil A del Córdoba, se encuentra desaparecido. La familia del cordobés ha pedido la colaboración ciudadana para encontrarlo. Álvaro fue visto por última vez a las 9:30 de la mañana del pasado martes en la estación de Santa Justa de Sevilla, cuando se disponía a coger un tren hacia Córdoba.

Más Noticias Buscan a un joven desaparecido en la estación de Santa Justa de Sevilla

Desde el Club reclaman que cualquier persona que conozca algún dato o información sobre su paradero se ponga en contacto con la Policía Nacional o con sus familiares en el número 608 43 53 99.

Álvaro tiene 18 años y es el máximo goleador del Juvenil A del DH del Córdoba. Está siendo el jugador revelación con tres tantos. Es el futbolista más en forma de la competición, puesto que todos ellos los registró en los últimos cuatro encuentros. Se trata de un delantero fuerte, mide más de 1.80 m y tiene un “don” dentro del área. Así le definen los que mejor le conocen. Ahora buscan cualquier tipo de pista que les ayude. “Pasan las horas y no aparece”, afirman. "Es un futbolista responsable que siempre avisa y en cuanto vimos que no daba señales, se empezó a mover todo", dicen.

La anterior campaña jugó en el Juvenil Nacional del Córdoba y marcó seis tantos. Es una de las mayores promesas del Club y una de las esperanzas de cara al filial que milita en Tercera División con vistas al primer equipo que juega en Primera RFEF.

Sus amigos, los primeros sorprendidos

Los compañeros de Álvaro no dan crédito, algunos de ellos estuvieron con él la noche anterior y no vieron ningún tipo de síntoma negativo. Las horas siguen pasando y la preocupación, lógicamente, incrementa. El delantero no responde al teléfono y sus padres ahora mismo quieren guardar silencio. Una amiga de la familia habló en Cope: "Gracias por dar difusión. Es un chico de 18 años con las ideas claras y fueron a tomar algo con total normalidad. Ojalá la policía pueda actuar cuanto antes", señaló.