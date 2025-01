Los tres jugadores del Barcelona que han participado en los 31 partidos de esta temporada

«Necesitamos piernas frescas», admitió Hansi Flick antes de la visita del Valencia a Montjuïc. El triunfo en la Champions contra el Benfica fue tan épico como agotador para un equipo azulgrana que puede tomarse con calma la última jornada europea, pues está clasificado, pero que tiene menos margen en la Liga después de los tropiezos que encadena desde noviembre. «Habrá algunas novedades», continuó hablando de rotaciones el técnico alemán, pero no parece que vayan a afectar a algunos de los jugadores que más minutos acumulan en sus piernas.

El Barcelona lleva 31 encuentros esta temporada, y tres integrantes de la plantilla han participado en todos ellos, incluso en el de Copa contra el Barbastro. Dos son defensas, Cubarsí y Koundé, y uno de los nombres propios del equipo este curso. Más allá del subidón goleador de Lewandowski, de la transformación que ha tenido Raphinha o de la calidad de Lamine Yamal, Pedri está siendo el jugador clave en el Barcelona. En Lisboa lo volvió a demostrar. Todos los balones fueron a él y en medio del caos futbolístico y de la lluvia fue el que puso más criterio y el que dio los pases decisivos, algunos aprovechados y otros no.

El problema con Pedri es su historial de lesiones. Si antes no pudo desplegar este fútbol en la Ciudad Condal fue entre otras cosas porque cada dos por tres tenía que parar por problemas musculares, roturas que tenía pese a que los estudios han mejorado para saber la fatiga que acumulan los futbolistas. Flick ha cambiado la forma de afrontar el problema, y han apostado por una especie de terapia de choque. «Pedri de momento está jugando muy bien y está al cien por cien de forma. Ya lo comenté en la última conferencia, que cambiamos un poco la filosofía con él. Continuará jugando porque es mejor para él en cuanto a su forma física. Eso sí, cuidamos de él. Lo que no sé es si estará desde el inicio o quizás más al final del partido», desveló Flick. De los 20 partidos de Liga, Pedri sólo ha sido suplente en dos, pero salió en la segunda mitad. En los siete de Champions, los dos de la Copa y los de la Supercopa, comenzó en el once titular.

En el caso de Cubarsí, sólo ha sido suplente en un encuentro más que Pedri, el de Copa contra el Barbastro, mientras que Koundé clava lo del canario, aunque con un asterisco: son dos suplencias en Liga, pero una de ellas, contra el Alavés, por castigo, por llegar tarde a la charla previa, como le pasó a Iñaki Peña en la Supercopa. Contra el Valencia, los tres apuntan al equipo y el miércoles sí podría llegar ya el día «libre».