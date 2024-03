El tuit de Gabriel Rufián sobre el partido contra el racismo y Vinicius que no ha pasado desapercibido: "¿En serio...?"

La selección española masculina no pudo imponerse este martes a la pentacampeona del mundo, con la que empató a tres goles en su amistoso disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, un duelo con dos partes muy diferentes, pero en las que sobresalió en ambas el talento y desparpajo del joven Lamine Yamal, y en el que desperdició sus ventajas en el marcador.

Un encuentro en el que Vinicius fue el protagonista durante la previa y también tras el encuentro. Y es que el España-Brasil para luchar contra el racismo acabó con una tangana en la que el gran protagonista terminó siendo el brasileño. El futbolista del Real Madrid se dirigió con un feo gesto al banquillo de la selección española tras el gol de Lucas Paquetá en el último minuto. Joselu Mato, compañero de Vinícius en el Real Madrid, riñó al brasileño aunque finalmente todo acabó en abrazos.

Sus lágrimas en la previa también dieron la vuelta al mundo y provocaron un amplio debate en twitter entre los que apoyan al brasileño y los que califican su actitud en la rueda de prensa cmo "puro teatro".

Uno de los que no ha dudado en pronunciarse sobre el encuentro contra el racismo y Vinicius ha sido el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. "Todo cuanto sea haga para visualizar, señalar, combatir y contrarrestar las actitudes xenófobas y racistas en el deporte (o donde sea) es bueno y es necesario. Te caiga bien, mal o regular el personaje involucrado. Y hasta aquí mi opinión sobre lo de Vinicius", escribió el político independentista.

Unas palabras que taradrían en volverse viral en redes sociales donde recibió numerosas criticas por parte de los usuarios. "Tiene cohones este tuit cuando el nacionalismo alentado por el independentismo al cual perteneces destila hispanofobia y nunca la has denunciado", "Lo de señalar a los niños que hablan español en las escuelas, como no es deporte, supongo que no es racismo, no?" o "¿En serio?..." -junto a un cartel en el que se puede leer "habla catalán o emigra" son algunos de los indignados comentarios que pueden leerse en "X".

También ha salido hoy en defensa del brasileño ha sido la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Me parece muy bien que se exprese", ha argumentado Montero para quien, "aunque no sean comportamientos generalizados, un solo grito en el campo contra una persona por su color de piel tiene que ser motivo de alerta, motivo de alarma y tiene que tener la respuesta contundente del conjunto de la sociedad".

Asimismo, la vicepresidenta ha valorado especialmente que en que el mundo deportivo en general se "esté alzando la voz de manera importante" ante este tipo de comportamiento que, aunque "sean anecdóticos", ante "los valores que representa el deporte no debería de tener cabida ningún tipo de afirmación, de grito en los que se ponga de manifiesto el color de la piel, la raza de una persona o cualquier otra cuestión que tenga que ver con una discriminación que en el siglo XXI".

En su opinión, estos comportamientos racistas son "un aviso de la ultraderecha, la derecha y de aquellos que fomentan conductas de odio".