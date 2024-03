El veto de Ilia Topuria al Barça: "¿Si me lo ofrecieran?.. No"

Ilia Topuria es el hombre de momento. El hispanogeorgiano Ilia Topuria se proclamó campeón mundial de UFC en la categoría de peso pluma tras arrebatar el título al australiano Alexander Volkanovski gracias a un KO en el segundo asalto. Topuria se convertía así en el primer representante español en alzarse con un cinturón de la que es considerada la franquicia más importante de las artes marciales mixtas (MMA, en inglés) a nivel mundial. Desde entonces, la locura desatada entorno a su figura es descomunal. No hay día en el que no se hable de su amor patrio, su entrenamiento, su vida personal o sus secretos.

Cualquier frase o gesto de "El Matador" se convierte en viral en segundos. Y esto es lo que ha pasado con su última declaración de intenciones que ha enloquecido al madridismo.

El objetivo del peleador es afianzar las Artes Marciales Mixtas en España y, por supuesto, celebrar un combate en el nuevo Santiago Bernabéu. "Florentino apuesta al 100% por la UFC en el Santiago Bernabéu. Es un visionario, todos lo sabemos", afirmó en el Partidazo de Cope.

Y para lograr ese sueño desde hace unos meses está en conversaciones con Gerard Piqué para crear una promotora que se encargue de organizar los combates en territorio nacional. "A Piqué le gustan mucho las MMA, estuvimos hablando porque vamos a ver si llevamos a cabo una promotora de MMA en España. Hemos hablado de muchas cosas, es la primera vez que me he encontrado con él", afirmó a finales de diciembre en ESPN. Y, a día de hoy, parece que el plan ya está en marcha. Aunque eso sí, a pesar del barcelonismo de su "socio" hay líneasrojas que Topuria no pienza cruzar.

¿En el Camp Nou?... NO

El campeón de las 145 libras de la UFC pasó por los micrófonos de 'El Partidazo de la Cope', donde explicó sus planes de futuro y su proyecto para traer la UFC a España. Y en el turno de preguntas rápidas, cayó una referente a ese posible combate en el Bernabéu que desveló su antibarcelonismo. "El Bernabéu está en obras y no puede ser. Te ofrecen el Camp Nou. ¿Vas?" Topuria no tuvo ninguna duda: "No".

Ilia Topuria declaró su madridismo en su llegada a España como nuevo campeón del mundo de la UFC. El hispanogeorgiano explicó que el Real Madrid "es el equipo que más representa los valores de España" y con el que más vinculado se siente. Florentino Pérez recogió el guante y le invitó a hacer el saque de honor en el encuentro ante el Sevilla. Un momento que 'El Matador' emocionado afirma que no se puede definir con palabras.

Su corazón es tan blanco que incluso no duda en mandar un recadito a Mbappé: "El mensaje que le mando es que ha tenido la suerte de fichar por el mejor equipo del mundo".

El luchador del momento se aliará con un culé como Gerard Piqué para traer los deportes de combate a España pero nunca al Camp Nou.