El plan de Gerad Piqué para traer a Ilia Topuria al Bernabéu

Gerard Piqué no echa de menos el fútbol, al menos como jugador, y disfruta de su faceta de empresario donde ha encontrado un auténtico filón con la Kings y la Queens League, que se convirtió en un fenómeno de masas a través de Twitch. Pero el blaugrana quiere más y siempre busca nuevas inicitaivas con las que ampliar sus negocios. Piqué, como ha demostrado en anteriores ocasiones es un maestro a la hora de vender nuevos formatos y, sobre todo de exprimirlos en redes sociales.

Y ahora, consciente de su potencial, no quiere dejar el pasar el furor que se ha destado por las MMA desde que Ilian Tupuria se conviertiera en campeón de la UFC. Por ello, el futbolista y "El Matador" han decidido unir su fuerzas para traer un combate al Bernabéu.

El luchador hispano georgiano realizó el saque de honor del Real Madrid-Sevilla en el Santiago Bernabéu, siguió el partido desde el palco y habló con Florentino Pérez. "Florentino me felicitó, me regaló una camiseta y me dejó caer algo así como 'vamos a traer la UFC aquí", respondió ayer Topuria en un especial de El Partidazo de Cope que se está emitiendo desde Alicante. "Florentino apuesta al 100% por la UFC en el Santiago Bernabéu. Es un visionario, todos lo sabemos", sentenció.

Enorme Topuria haciendo el saque de honor en Mestalla ❤️‍🩹#AmuntValènciapic.twitter.com/iwtpTHbCvV — Bellinguez (@trunksismo) February 25, 2024

No hay dudas de que un combate de la UFC sería un gran reclamo para un Bernabéu que está preparado para quiere ir mucho más allá del fútbol. El nuevo coliseo blanco permitirá al club recaudar un mínimo de 150 millones de euros anuales por los ingresos que generará una instalación que permitirá acoger todo tipo de eventos. El impresionante sistema de césped retráctil hará posible que al día siguiente de los partidos del equipo de fútbol pueda quedar recogido y acoger cada día de la semana un evento de todo tipo. Desde congresos de empresas, tipo IFEMA, hasta convenciones, conciertos musicales con capacidad para miles de personas en los 105x68 metros del césped (aparte de las 81.0000 localidades de las gradas), el circo Du Soleil y, por supuesto, un combte de Ilia Topuria. Y ahí es donde entra en juego Gerard Piqué.

Del tenis a la lucha

El ex defensa culé ya planeó llevar el tenis al Santiago Bernábeu antes de romper con la Copa Davis. De hecho, no dudó en elegiar a la ciudad y al estadio merengue durante la presentación de la Davis en 2021. "No tendría problema en organizarla en el nuevo Bernabéu. El Real Madrid es un equipo con el que tengo una rivalidad extrema, pero no habría problema", afirmó.

Ahora está dispuesto a intentarlo nada menos que de la mano del hombre del momomento, Ilia Topuria. El objetivo del peleador es afianzar las Artes Marciales Mixtas en España y aumentar el número de seguidores. Desde hace unos meses está en conversaciones con Gerard Piqué para crear una promotora que se encargue de organizar los combates en territorio nacional. "A Piqué le gustan mucho las MMA, estuvimos hablando porque vamos a ver si llevamos a cabo una promotora de MMA en España. Hemos hablado de muchas cosas, es la primera vez que me he encontrado con él", afirmó a finales de diciembre en ESPN. Y, a día de hoy, parece que el plan ya está en marcha.

Detrás de todo esto también estaría Kosmos, la empresa del exfutbolista con la que gestiona sus negocios deportivos. "Tienen una plataforma enorme con la Kings League y la verdad que tienen mucha dimensión y hacen las cosas bastante bien". No en vano, el luchador de UFC ya ha dado los primeros pasos para estrechar las relaciones y su empresa KEIO Mobile se ha convertido en patrocinador principal de la liga de fútbol 7 de Piqué e Ibai Llanos. La marca ocupará la parte trasera de la camiseta de todos los clubes, sustituyendo a Xiaomi.

En el ámbito del boxeo, también se baraja la posibilidad de que el Santiago Bernabéu sea el escenario de la próxima 'Velada del año 4', un evento que también organiza Kosmos. Los detalles de este espectáculo se darán a conocer el próximo 4 de marzo y ya muchos lo ven como el primer paso para introducir los deportes de combate en el que, sin duda, se convertirá en el mejor estadio del mundo.