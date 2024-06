Vinicius, jugador del Real Madrid: "Soy un verdugo de racistas"

La justicia no va con prisa, pero suele avanzar. Así, los tres jóvenes que profieron insultos racistas a Vinicius el 21 de mayo de 2023 durante el partido de Liga Santander que enfrentó al Real Madrid con el Valencia CF en Mestalla, han reconocido los hechos y han aceptado ocho meses de cárcel por un delito contra la integridad moral con la agravante de odio.

Lo han aceptado este lunes en un juicio rápido por conformidad celebrado en el Juzgado de Instrucción número 10 de València, en el que las acusaciones (Fiscalía, LaLiga, la Federeración, Real Madrid CF y el propio jugador) han llegado a un acuerdo tras la carta de arrepentimiento que han suscrito los jóvenes.

La sentencia, que ha sido notificada a las partes tras la celebración del juicio, declara a los acusados autores de un delito contra la integridad moral con agravante de discriminación por motivos racistas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En concreto, se les condena por un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal, con la circunstancia de discriminación por motivos racistas del artículo 22.4 del Código Penal y la atenuante analógica de arrepentimiento del 21.7.

Además de condenarles a la pena privativa de libertad --se ha rebajado de los 12 meses de cárcel solicitados inicialmente a ocho-- y al pago de las costas procesales, el fallo les prohíbe acceder a estadios de fútbol que alberguen partidos de LaLiga y/o de la Real Federación Española de Fútbol durante dos años.

El Real Madrid celebró el fallo. "Esta es la primera condena por hechos de esta naturaleza que dictan los juzgados y tribunales penales. El Real Madrid, que ha ejercido junto a Vinicius Junior la acusación particular en este procedimiento, seguirá trabajando para proteger los valores de nuestro club y erradicar cualquier comportamiento racista en el mundo del fútbol y del deporte", decía el club en el comunicado.

Y también Vinicius, convocado con la selección brasileña, también ha celebrado el juicio. "Mucha gente me pidió que lo ignorara, otros dijeron que mi lucha era en vano y que debería limitarme a «jugar al fútbol»", ha escrito el delantero del Real Madrid. "Pero, como siempre he dicho, no soy una víctima del racismo. Soy un verdugo de racistas. Esta primera condena penal de la historia de España no es para mí. Es para todos los negros".

Y ha continuado: "Que los demás racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, yo estaré aquí para cobrar. Gracias a La Liga y al Real Madrid por contribuir a esta condena histórica. Hay más por venir..."