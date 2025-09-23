Vinicius marca un golazo en el Levante - Real Madrid, pero es su celebración lo que va dar que hablar

El Real Madrid se fue al descanso en el Ciutat de València con una ventaja merecida y contundente: 0-2 ante un Levante que, pese a tener un arranque prometedor, no pudo frenar el vendaval blanco. En una primera mitad de ritmo alto y múltiples ocasiones, destacó con luz propia Vinicius Jr., titular esta noche tras el revuelo causado por su sustitución en el anterior encuentro. Y respondió de la mejor manera posible: con un auténtico golazo marca de la casa y una celebración que dará que hablar.

El Levante aguantó poco al Real Madrid

Desde el pitido inicial, el partido fue una montaña rusa de emociones. El Levante salió sin complejos y generó dos ocasiones clarísimas antes del minuto 15. Iván Romero perdonó en el área tras un buen centro de Vencedor, mandando el balón rozando el palo. Poco después, fue Dela quien tuvo el gol en sus botas, o mejor dicho, en su cabeza, tras un córner que remató completamente solo. Su intento también se fue por centímetros. El conjunto granota amenazó con golpear primero, pero el Real Madrid resistió y creció con el paso de los minutos.

A partir del minuto 20, el equipo dirigido por Xabi Alonso comenzó a imponer su ritmo, con una presión alta, circulación rápida y un arsenal ofensivo en plena ebullición. Fede Valverde probó a Ryan con un zurdazo desde la frontal, y Vinicius ya empezaba a sembrar el caos por su banda. Primero obligó al portero granota a una doble intervención, y poco después rozó el gol tras un rechace que cayó en los pies de Mastantuono, quien estrelló su remate en el larguero.

Y aparece Vinicius

Pero el aviso se convirtió en sentencia en el minuto 27. Vinicius recibió dentro del área y no se lo pensó dos veces: ajustó el cuerpo, cargó la pierna derecha y conectó un disparo con el exterior de la bota que se coló en la portería como un misil. Ryan solo pudo seguir el balón con la mirada. Fue un golazo en toda regla, una definición espectacular, típica del brasileño en sus mejores noches. Y no podía llegar en un contexto más cargado de significado: titular tras haber mostrado su malestar por ser sustituido en los partidos anteriores, Vinicius respondió sobre el césped, sin gestos ni palabras, pero con fútbol del bueno. Y lo celebró besando el escudo del Real Madrid.

Este tanto no solo abrió el marcador, sino que reforzó la moral de un Madrid que, desde entonces, se adueñó completamente del encuentro. Vinicius rozó el segundo en al menos dos ocasiones más. En el minuto 40, Carreras rompió líneas desde la defensa y filtró un pase al brasileño, cuyo disparo fue repelido por un Ryan cada vez más exigido. En el 45, volvió a intentarlo con un remate que se fue muy cerca del palo, esta vez con menos rosca de la que acostumbra. Su insistencia, velocidad y descaro fueron constantes durante todo el primer tiempo.

Pero el brasileño no fue el único protagonista. Si Vinicius abrió la cuenta, Mastantuono la amplió con otro gol de bandera. El joven talento argentino, que ya había avisado con un zurdazo al palo y otro intento desviado, se estrenó como goleador madridista en una acción brillante. Encaró a su par, le cerraron el perfil izquierdo, así que sin pensarlo cambió de pierna y soltó un derechazo a la escuadra, imposible para el portero. Un debut goleador soñado que llegó en uno de los escenarios más complicados de la Liga.

Un Real Madrid muy superior

La primera parte terminó con un Real Madrid claramente superior, con numerosas llegadas y ocasiones. Mbappé también tuvo la suya en un posible mano a mano que quedó invalidado por fuera de juego. Arda Güler yCeballos probaron desde fuera del área. Incluso Carreras se animó con un disparo potente que se fue por encima del travesaño. En total, fueron más de una decena de remates por parte del conjunto blanco, que asedió sin descanso la portería del Levante.

Ryan, pese a los goles encajados, fue uno de los más destacados del conjunto local. Sus intervenciones evitaron una diferencia aún mayor. El Levante, tras ese buen inicio, fue perdiendo fuelle y apenas pudo mantener la posesión. Aun así, el banquillo granota se mantuvo muy activo, protestando algunas decisiones arbitrales, como una plancha de Fran García sobre Toljan que generó bastante revuelo.

Más allá de los goles y el control táctico, lo más relevante fue la actuación de Vinicius. En un partido donde todas las miradas estaban sobre él tras el polémico gesto de desaprobación por su cambio anterior, el brasileño respondió con lo que mejor sabe hacer: marcar la diferencia.