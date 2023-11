Wenger, Luis Aragonés, Guardiola, Mourinho, Del Bosque... Y Cesc Fábregas

Cesc Fábregas siempre dice que Luis Aragonés ha sido el entrenador que más le marcó cuando era futbolista. Incluso una vez, desveló en "Goal", le agarró del cuello en el vestuario y le dijo: «¿Por qué está enfadado usted? ¿Por qué? ¿Quién ha dado la asistencia de gol? ¿He sido yo? Es usted importantísimo para mis planes». Y tanto que lo era, pues su inolvidable penalti a Italia en la Euro de 2008 es como un punto de inflexión en la historia de la Roja, el momento de empezar a creer.

El origen de la anécdota que cuenta es la cara que tenía el centrocampista cuando empezó aquel partido en el banquillo. Después, salió y dio el pase del gol de la victoria a Capdevila. "El Sabio" era un entrenador que jugaba con esa psicología con sus jugadores. Cesc, por tanto, tiene a un buen maestro en el que basarse para su nuevo trabajo.

Porque si Luis Aragonés pasó del césped al banquillo de un día para otro, Fábregas casi va a hacer lo mismo. "Quería que la transición de jugador a entrenador fuera rápida", confesó recientemente en una entrevista a "La Vanguardia". "Digamos que no echo de menos ser futbolista [...]. Sufrí por las lesiones en la última etapa y me levantaba por la mañana, ponía los dos pies en el suelo y me preguntaba: ‘¿Cómo estoy hoy? ¿Puedo entrenar? ¿Puedo jugar?’ Lo único que me motivaba era el partido. Ahora de entrenador estoy disfrutando», añadió.

El campeón de dos Eurocopas y un Mundial con España, abrió camino de joven, cuando no era tan habitual ver a jugadores españoles en el extranjero. Dejó La Masia y se marchó al Arsenal siendo un niño, con 16 años. Llegó a ser capitán de los "gunners" con 21 y jugó la final de la Champions, que perdió contra el Barça de Ronaldinho y el todavía joven Messi (aunque estaba lesionado ese día). Con Leo había compartido césped en las inferiores del Barcelona, y después hubo un reencuentro cuando el equipo en el que se crio lo recuperó. Encontró continuidad en la España de Del Bosque (dio el pase a Iniesta en el gol más importante de la historia de la selección) y pasó también por el Chelsea y por el Mónaco, para acabar su carrera en el modesto Como italiano, donde se retiró el verano pasado. Ha jugado en cuatro de las ligas más importantes de Europa. Ha estado a las órdenes de Wenger, Guardiola y Mourinho. Arsene, Pep, Jose, Aragonés, Del Bosque... Un cóctel impresionante para tener un librillo personal que no va a tardar en poner en práctica.

Cesc colgó las botas y empezó a entrenar al filial del Como, club del que también es accionista, pero tras la inesperada destitución de Moreno Longo va a dar el salto al primer equipo, que actualmente está en la Serie B y que busca alcanzar la máxima categoría del fútbol italiano. Ahora mismo, el Como es sexto, un puesto que le permitiría disputar el "playoff" de ascenso. El estreno como entrenador será el próximo 25 de noviembre, en el primer partido tras el parón de selecciones, en casa ante el FeralpiSaló, colista de la categoría.