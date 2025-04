El Wrexham de Ryan Reynolds jugará en la Championship

El tercer club de fútbol profesional más antiguo del mundo está de fiesta. Tras la victoria del pasado sábado, 26 de abril, sobre el Charlton Athletic por 3-0 en el estadio Racecourse Ground, el equipo que es propiedad de las estrellas de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney ha certificado su ascenso en la penúltima jornada de la League One a la Championship, la segunda división del fútbol inglés, después de 43 años.

Este es el tercer ascenso consecutivo del conjunto procedente del norte de Gales y lo convierte en el primer equipo en conseguir este hito entre las cinco categorías principales del fútbol inglés. Apenas han pasado 5 años desde que los actores compraron el club (2020) y hoy realmente están escribiendo un nuevo capítulo en la historia del fútbol.

El objetivo inicial de Reynolds y McElhenney era inmortalizar la trayectoria de los red dragons en una serie documental titulada Welcome to Wrexham, que se encuentra en Disney Plus y comenzó a transmitirse en 2022. Aunque al inicio el sueño de llegar a la Premier League se veía muy lejano, hoy están a tan solo una categoría de conseguirlo, una meta que, de alcanzarse en la siguiente temporada, no tendría precedentes.

"Estábamos allí haciendo una rueda de prensa hace cuatro años y dijimos que nuestro objetivo es llegar a la Premier League. Como es lógico, hubo muchas risas y carcajadas, pero empieza a parecer algo real y tangible que podría hacerse realidad en este momento", comentó Reynolds a Sky Sports después del partido, en el que estuvo presente junto a su colega en los palcos.

El medio inglés también les preguntó sobre las emociones que podrían despertarse al estar tan cerca de cumplir la meta de la máxima categoría, a lo que McElhenney respondió entre risas: "Bueno, eso habrá que pensarlo mañana. Hoy sólo se trata de disfrutar del momento. Probablemente podríamos esperar hasta las 12:01", del mismo modo Reynolds le replicó: "¿Tenemos que esperar hasta mañana? Borraré la pizarra que puse en el descanso".

El éxito detrás del fútbol

Un enorme reconocimiento es lo que ha conseguido el conjunto galés después de que Reynolds y McElhenney compraran el club. No solo por el simple hecho de que sus propietarios fuesen estrellas de Hollywood, sino por los logros que han alcanzado en tan poco tiempo y la visibilidad que les ha dado el documental Welcome to Wrexham, que pronto estrenará una nueva temporada.

Sin embargo, la clave ha estado en la gestión que han realizado ambos actores. Los dos han procurado estar muy presentes en todo el camino, a diferencia de otros famosos dueños de equipos, consiguiendo impactar positivamente en el funcionamiento de la institución.

Britain Soccer League One ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Aunque McElhenney considera que el papel que juegan a simple vista es sencillo, realmente hacen parte del funcionamiento del club: "Ryan y yo tenemos el trabajo más fácil del mundo, que es presentarnos y ver cómo se sigue desarrollando este increíble equipo de fútbol y esta increíble historia", el actor pasó la semana pasada con el equipo y les dio un discurso motivador.

Al final, los hinchas del Wrexham reconocieron su esfuerzo y como muestra de agradecimiento, después del pitido final que certificó el ascenso, les homenajearon durante varios minutos con una marea de aplausos, mientras ellos sobre el césped abrazaban a los jugadores. Los actores compraron el equipo por 2,5 millones de libras, hoy su valor es de más de 100.