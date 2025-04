Jamie Vardy deja el Leicester tras 13 temporadas

El veterano delantero inglés Jamie Vardy dejará las filas del Leicester City, en el que fue uno de los héroes del histórico título de la Premier League de 2016 y que ya ha descendido matemáticamente, según confirmó este jueves el club. "Podemos confirmar que el legendario delantero Jamie Vardy dejará el Leicester City este verano tras 13 temporadas en las que se ha convertido en nuestro mejor jugador de la historia", indicó el Leicester City en su web.

Jamie Vardy se marcha del equipo inglés tras disputar en sus filas casi 500 partidos, con cerca de los 200 goles marcados y también con el título de la FA Cup de 2021, y después de "13 años increíbles con mucho éxito y algunos momentos bajos". "A los aficionados del Leicester, me destroza que este día esté cerca, pero sabía que llegaría. Por fin ha llegado el momento de retirarme, algo que me deja devastado, pero creo que es el momento perfecto. Sólo quiero agradecerles sinceramente a todos por acogerme como uno de los suyos", señaló en un vídeo.

"El Leicester siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y me aseguraré de seguirlo durante los próximos años que espero sean aún más éxitos para el club", añadió Jamie Vardy, que llegó al Leicester City en mayo de 2012 procedente del Fleetwood de la quinta división del fútbol inglés y donde fueron claves sus 24 goles, marcando además en once partidos seguidos, para la conquista del histórico título de la campaña 2015-2016 y que permitió al club jugar al año siguiente la Liga de Campeones.

El único arrepentiemiento de Vardie

Además, tuvo un recuerdo para el expresidente del club, Vichai Srivaddhanaprabha, una de las cinco personas fallecidas en un accidente de helicóptero cerca del estadio en octubre de 2018. "Hace nueve años, hicimos lo imposible: ganamos la Premier League. Después ganamos la FA Cup; eso fue para ti, Vichai. Llegamos a cuartos de final de la Champions League. Esos buenos recuerdos durarán toda la vida. Mi único arrepentimiento, y estoy devastado por ello, es no despedirme de ti después de una temporada mucho mejor, así no es como quería que terminara mi carrera aquí", subrayó. De todos modos, el delantero dejó claro que no pone fin a su carrera. "Esto no es la jubilación. Quiero seguir jugando y haciendo lo que más disfruto: marcar goles. Ojalá el Leicester marque uno o dos goles más de aquí a final de temporada y muchos más en el futuro", sentenció.