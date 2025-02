El futbolista Hugo Mallo, condenado por abuso sexual de forma definitiva

El futbolista Hugo Mallo ha sido condenado en firme por un delito de abuso sexual. La defensa del excapitán del Celta de Vigo no ha presentado un recurso de casación ante el juzgado de lo penal de Barcelona, según ha informado el diario AS. De esta manera, es firme la sentencia por abuso sexual al quedar probado, según la Audiencia Provincial de Barcelona, que Mallo tocara los pechos a la mujer que trabajaba como mascota del RCD Espanyol en el partido ante el Celta de Vigo el pasado 24 de abril de 2019.

Mallo siempre negó los hechos

El futbolista, que siempre negó la versión de la víctima y mantuvo que agotaría todas las instancias necesarias para defender su inocencia por unos hechos que ahora han sido condenado en firme, deberá pagar un total de 7.000 euros a lo largo de 24 meses, según la sanción económica interpuesta por Salvador Roig Tejedor, magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 19 de Barcelona, donde se celebró el Juicio Oral el pasado 11 de julio de 2024.

Entonces, la defensa de Hugo Mallo mantuvo que únicamente puso sus manos en la cintura de la víctima. Dos meses más tarde, en septiembre de 2024, el magistrado dictó sentencia declarando a Hugo Mallo culpable de un delito por abuso sexual. "El tocamiento de los pechos de la víctima realizado por el acusado con sus manos se produjo sin su consentimiento", expuso en el escrito. El Tribunal estableció que se había alcanzado una "plena convicción" de que "los hechos ocurrieron tal y como los relató la víctima" y no ve ningún "ánimo de espurio u otros intereses". Además, se dictaminó que no se interpondría la pena mínima “al no haber acontecido un acto de constricción o arrepentimiento del acusado hacia la víctima”.

El pasado mes de diciembre la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Hugo Mallo. No obstante, siguiendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podía interponer un recurso de casación, según los plazos que determina el artículo 847.1, en su punto B, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sin embargo, este lunes el diario AS ha informado de que este recurso no llegó a ser interpuesto por la defensa del futbolista, a pesar de que el entorno del jugador mantiene lo contrario, tal como afirma el propio medio deportivo.

De esta manera, la Audiencia Provincial de Barcelona notificó el viernes 31 de enero a la acusación que la condena ya era definitiva, por lo que Hugo Mallo fue declarado en firme como autor de un delito por abuso sexual al tocar los pechos a la trabajadora del RCD Espanyol sin mediar consentimiento, “con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso y de menoscabar la indemnidad sexual de la misma”, según recoge una sentencia que desde el pasado viernes es definitiva.