La mujer que denunció a Hugo Mallo lo cuenta todo: "Sus manos fueron a mis pechos"

La mujer que denunció al futbolista Hugo Mallo por tocarle los senos por encima de un disfraz de mascota del Espanyol ha ratificado este jueves en un juzgado de Barcelona que el jugador llevó "sus manos a mis pechos", una acción que ha negado el acusado, que ha asegurado que únicamente la saludó. Hugo Mallo, que entonces era jugador del Celta de Vigo y actualmente juega en el Internacional de Portoalegre, ha sido juzgado este jueves en la Ciudad de la Justicia de Barcelona por un delito de abuso sexual presuntamente cometido antes de un partido de LaLiga entre el equipo blanquiazul y el conjunto gallego disputado el 24 de abril de 2019.

La Fiscalía pide para el futbolista una pena de 24 meses de multa, a razón de 12 euros al día, y la acusación particular, otra multa de 24 meses, a razón de 20 euros diarios, además de una indemnización de 1.000 euros por daños a la mujer de la que supuestamente abusó.

Los hechos, enjuiciados hoy por el Juzgado de lo Penal número 19 de la capital catalana, ocurrieron durante los prolegómenos del encuentro liguero de Primera División de la temporada 2018-2019, en los que también participaron las dos mascotas del Espanyol: un periquito y una periquita.

La mujer enfundada en el disfraz de periquita denunció al exdefensa del Celta de Vigo por tocarle los pechos por encima del atuendo en el momento de los saludos entre ambos equipos.

La versión de la mujer de la que supuestamente abusó

"El saludo consistía en el típico choque de manos, desde el primero al último jugador. Pero cuando llegó a mi altura, no chocó mi mano sino que sus manos fueron a mis pechos", ha declarado la denunciante sobre el comportamiento de Hugo Mallo.

La mujer ha añadido que, tras sufrir esos tocamientos, soltó un "cabrón" y se puso detrás de su compañero, la mascota que iba disfrazada de periquito, "totalmente aturdida y descolocada".

Su compañero, que también ha declarado en el juicio como testigo, ha afirmado que posteriormente la mujer entró en el vestuario "bastante nerviosa e indignada" y le explicó que un jugador del Celta le había tocado los pechos. "Pero yo no presencié nada; en las imágenes se ve que estaba de espaldas", ha añadido.

Durante la vista, se han visionado diferentes vídeos del momento de los saludos, uno de ellos de Mediapro, la empresa responsable de la producción audiovisual de LaLiga. Sin embargo, acusación y defensa no se han puesto de acuerdo sobre lo que se apreciaba en las imágenes.

"Ella me está acusando de algo que no he hecho. Yo solo saludé a todos los compañeros de profesión y a las mascotas sin más", ha asegurado Hugo Mallo, quien ha afirmado que ni siquiera sabía que el disfraz de periquita lo llevaba una mujer: "Yo, lo que me encontré allí eran dos muñecos", ha indicado.

Además, ha dicho tener dudas de que el brazo que se aprecia en las imágenes sea el suyo y que, en caso de que se así, lo que él ve es que las manos "se ponen en la cintura".

El lateral ha recordado que en aquel partido, el Celta se estaba "jugando el descenso" y que no estaba "para hacer bromas" de este tipo. Y menos en un campo de fútbol "lleno de cámaras" y antes de un partido importante para su equipo.

"Yo estaba centrado en lo mío", ha insistido el jugador, quien ha explicado que se enteró de la denuncia al día siguiente.

"Vinieron el presidente y el director general del club a decírmelo y, al principio, pensé que era una broma. Ellos me dijeron que no daban crédito, pero buscaron en las imágenes, ya que se trataba de una acusación muy grave, y no encontraron nada", ha concluido.