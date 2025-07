Un futbolista marroquí de la liga habla claro sobre las deportaciones masivas de inmigrantes: "El que no venga a trabajar, fuera de España"

El mes de julio estará marcado sobre todo por los sucesos de Torre Pacheco por la paliza a un anciano por parte de varios jóvenes, entre ellos al menos un magrebí (ya detenido), algo que provocó "cazarías de ultras" persiguiendo a extranjeros y que el municipio de Murcia se convirtiera en un verdadero campo de batalla entre españoles y extranjeros.

Esto ha llevado al racismo, deportaciones masivas o multiculturalidad a ser los temas principales, tanto por defensores como detractores de la integración inmigrante o manifestaciones de ambas partes. Pero también opiniones públicas como la de Omar El Hilali, un jugador de origen marroquí que juega en el Espanyol y que ha querido ser claro acerca de las deportaciones masivas y la inmigración.

"El que no venga a trabajar, que se vaya del país", explica el joven jugador, lamentando la mala imagen que causan los inmigrantes que delinquen al resto de inmigrantes en una entrevista concedida a Betevé. El Hilali, nacido en España, es hijo de inmigrantes marroquís que vinieron a España a buscar trabajo y una vida digna, "como la mayoría de gente que, ya sea de Marruecos o cualquier otro sitio, quieren ganarse el pan".

No obstante, lamenta que hay "una minoría que no vienen con esa idea". "Manchan la imagen del resto. La gente que no sabe que soy futbolista me mira mal, pero yo, como mis padres, estoy aquí para trabajar. Son una minoría, pero los que no vengan a trabajar hay que devolverlos a su país", ha dicho el jugador perico.

El Hilali, de veintitrés años, procede de la cantera del Espanyol y lleva varias temporadas en el primer equipo. El jugador nacido en 2003 en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona ha sumado dos asistencias en sus treinta y siete partidos disputados esta temporada con el conjunto barcelonés.

Torre Pacheco, escenario del "aumento de racismo en España"

Este lunes, la Asociación Marroquí de derechos humano lamentó "el aumento del racismo de la extrema derecha" tras los recientes sucesos violentos en Torre Pacheco, escenario este mes de disturbios tras la agresión a un anciano, supuestamente por jóvenes de origen magrebí, lo que desató una oleada de violencia con noches de enfrentamientos que dejó 14 detenidos.

Al mismo tiempo, AMDH lanzó un llamamiento a "las fuerzas democráticas y defensoras de los derechos humanos en España a movilizarse contra el auge del racismo" y pidió la apertura de una investigación sobre estos sucesos y "llevar ante la justicia a todos los implicados, así como a quienes promueven discursos racistas y discriminatorios contra los migrantes".