Galo Gijón: "No vamos a ir puerta por puerta buscando concursos"

En los concursos hípicos hay mucho más de lo que se ve en las jornadas de competición. El madrileño Galo Gijón es un clásico del sector. Hasta hace nada estaba al mando de las competiciones en el Club de Campo Villa de Madrid donde permaneció nueve años hasta la pasada Copa del Rey.

¿Quién es Galo Gijón y que relación le une al mundo del caballo?

Empecé a montar con 6 años y desde entonces toda mi vida ha estado ligada a este deporte. La pasión por los caballos me viene de toda la vida, soy la cuarta generación de una familia vinculada al caballo. Mi bisabuelo tenía dos cuadras de carreras y caballos de salto. A los 18 años me hice juez territorial de salto y debuté como comisario en el CSI de Madrid un año más tarde y compagino la carrera de juez con la de comisario. Ahora soy juez nacional de salto de nivel 2 y comisario internacional nivel 3 de salto y nivel 2 de concurso completo. En lo que se refiere a la organización de concursos, con 18 años empecé a juzgar en el Club de Campo de la mano de María Uriarte, Juan Carlos Cabello y Luis Miguel Vítores, siempre me he sentido apoyado y respaldado por ellos. En 2014, cuando Vítores preparaba su jubilación, me llamó y me dijo que quería que fuese su relevo en el Club de Campo Villa de Madrid, por lo que estuve trabajando con él todo el todo el año y me ayudó a preparar la burocracia para intentar poder tomar las riendas en el Club y hasta hoy. Siempre les estaré agradecido a los tres. He organizado todo tipo de concursos, desde nacionales de 2* de Salto hasta internacionales de 2*, nacionales de 1* de Doma Clásica hasta la Copa de Su Majestad el Rey en el marco de un CDI4*, Campeonatos de España de Salto y Doma Clásica... Como oficial desde competición territorial hasta el CHIO de Aachen como comisario, Jefe de Comisarios en los últimos Juegos Mediterráneos, en el Campeonato de Europa de Menores en Oliva, CSI5* en Francia, comisario extranjero en CSIO5* (Falsterbo, Roma) en CSI5* (Berlin, Hamburgo, St. Tropez, París) Jefe en Gijón, comisario en todos los 5* de España tanto CSI como CSIW. Lo bueno de todo esto es que mi experiencia como organizador ha beneficiado a mi trabajo como oficial y viceversa, a esto le añades el punto de vista de jinete. Creo que es algo muy importante a la hora de desempeñar una u otra función, poder ponerte en la piel de los demás hace que todo tenga un extra adicional en pro del deporte.

¿Cuántos años ha organizado competiciones en Madrid y qué concurso recuerda con más cariño?

En 2015 tomé el relevo en el Club de Campo Villa de Madrid. Nueve años de los que conservo el mejor recuerdo. El concurso al que le guardo más cariño, como organizador, sin lugar a duda es la Copa del Rey de Doma. Los números de este año me hacen sonreír, es una competición que ha ido a más. En Salto, la evolución del top 10, los cambios que le fuimos metiendo, creo que el interés y la importancia de este concurso ha cambiado mucho y para bien, tiene novedades deportivas que no tienen otros concursos, como por ejemplo la prueba de equipos donde jinetes de diferentes niveles compiten juntos.

Hasta que vemos al caballo en pista, ¿qué acciones acomete el comité organizador?

Hay mucho trabajo que no se ve, empezando por buscar unas fechas adecuadas, organizar un panel de jueces importante, sus viajes y alojamientos, preparar el avance que es el documento oficial donde está toda la información deportiva necesaria y sobre la que se basará el concurso. Para mí, la parte más importante es y siempre será la que no se ve, el backstage, todo el trabajo de organización de cuadras, recepción de caballos, montaje de instalaciones... Afortunadamente, siempre he contado con un equipo humano inigualable y la muestra está en los agradecimientos de jinetes, mozos y propietarios que siempre hemos recibido en cada concurso. Otro factor importante es la publicidad, el primer paso suele ser el cartel del concurso, a mí siempre me gusta que en las grandes citas, el protagonismo del cartel lo tenga el ganador del año anterior, me parece una bonita manera de mostrar respeto y felicitar una vez más al ganador. No nos podemos olvidar de buscar patrocinios, ya colaboren económicamente o cediendo material para los vencedores de las pruebas. Ligado a esto, podemos incluir el regalo/recuerdo de bienvenida habitual en nuestros concursos más importantes, una forma de agradecer a los jinetes la confianza depositada en nosotros al haber elegido tomar parte en nuestro evento. Y ya acercándose la fecha del evento, se abre el plazo de inscripción que se hace a través de la federación correspondiente y de manera online, en ese momento empieza la cuenta atrás, organizar el orden de pruebas, los horarios... y ya por fin llegaríamos la día de la competición, desde este momento estamos centrados en órdenes de salida, resultados, premios, entregas de premios, preparar las liquidaciones... Y terminaríamos uno o dos días después del concurso con el cierre económico del mismo.

¿En qué momento ve la hípica nacional y qué próximos proyectos tiene?

Creo que está un momento estupendo y la RFHE tiene mucho que ver, el que me conoce sabe que no regalo los oídos a nadie, así que espero que nadie interprete esto que voy a decir por el camino que no es. La RFHE ha creado Ligas Nacionales de salto, doma, completo y raid. El tema de las ligas catapulta a la competición nacional. En lo referente a la competición de base y nivel intermedio, hay muchas federaciones territoriales apostando fuerte, entre ellas la de Madrid -la nombro porque la conozco- a comités organizadores y jinetes. De proyectos, ahora vamos a tomarnos mi equipo y yo, un mes de analizar y ver por dónde continuar, lo que si te puedo decir es que, en mi caso, desde niño me inculcaron unos valores y no los voy a traicionar, lo que te quiero decir es que como habrás podido ver estos años, nunca nos hemos metido en casa de nadie y no lo vamos a hacer ahora, distinto es si alguien nos contacta, pero no vamos a ir puerta por puerta buscando concursos, eso sería perjudicar a nuestros compañeros organizadores y nunca ha sido ni será nuestra política, respeto y lealtad por encima de todo.

¿Por qué un amante de los caballos no debe perderse un concurso de salto o uno de Doma?

Creo que no hace falta separar por disciplinas, cierto es que cada una tiene sus particularidades, pero al final hablamos de competición, de un deporte que inculca unos valores que no todos los deportes tienen, desde el respeto entre competidores a la responsabilidad de cuidar como es debido al caballo, pasando por la disciplina. El trabajo en equipo aún siendo un deporte individual, cada día puedes ver más y más compañerismo tanto en la pista, como en las cuadras o fuera de las pistas. Y deportivamente, qué puedo decir, la emoción del salto, la adrenalina que despierta incluso en el espectador, ver a la gente "saltar" en sus asientos o a pie de pista. La doma, esas coreografías medidas al milímetro, esos "bailes" de los binomios.. La hípica le entra por el ojo a todo el mundo. Sólo quiero añadir un agradecimiento a la confianza depositada en mi equipo por el Club de Campo desde hace nueve años y hasta la pasada Copa del Rey. A mis compañeros, a mi equipo, un gracias enorme, sin ellos no habría sido posible. Hay que sentirse muy orgullosos del trabajo realizado.