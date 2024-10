Sira Martínez Cullel ya corre con el equipo senior

Los caballos han formado parte de la vida de esta amazona catalana desde muy niña, pese a que tuvo que insistir en casa para que la dejasen montar. "Desde muy pequeña me gustaban los caballos, pero nadie en mi familia montaba y me costó bastante que me comprasen el primer poni. Empecé a montar con 8 años en la escuela del Open Sports Club (Barcelona) gracias a mi mejor amiga, cuyo padre era herrador. Desde entonces no paré”, comenta a "LA RAZÓN".

El mundo del caballo es duro y sacrificado, implica constancia, muchas horas, y como en cualquier deporte, luces y sombras. "Tuve una caída seria en la escuela, con 12-13 años, y me tuvieron que operar el codo. Cuando me recuperé, volví a montar y me compraron mi primer poni, 'Silken Shadow'. Con él corrí ponis D y gané el Infanta Elena de esa categoría”, comenta la benjamina del equipo español.

De poni, Sira pasó a caballo, siguiendo muy enfocada en este deporte. Ahí ya le compraron su primer caballo y se metió en las competiciones de menores, adentrándose poco a poco en la competición juvenil y haciéndose un hueco por méritos propios siempre entre los mejores: “Hice un Campeonato de Europa y bastantes Copas de Naciones. Gané el Campeonato de España de Jóvenes Jinetes e hice alguna Copa de Naciones de Jóvenes Jinetes. Y hasta aquí, hasta llegar a cumplir el sueño de estar en la pista 3 de Montenmedio con el equipo senior y con Reyes Martín, que también fue mi Jefa de Equipo en las categorías de menores”, analiza.

Preguntada por cuál es hasta la fecha el caballo de su vida, Sira no sabe contestar, ya que de todos tiene un gran recuerdo y sabe que aún quedan muchos por llegar. “No sé cuál es el caballo de mi vida, hasta el momento, quizás con el que mejores resultados he tenido es 'Mano Negra', pero es verdad que 'Pipper' y 'Texas' me gustan más, son mejores. Pero 'Mano Negra' me ha dado mucho y quizás sea el más emblemático hasta la fecha”, declara.

La figura del entrenador

Sira es consciente de que todo deportista necesita a pie de pista a un coach que la ayude a mejorar día a día. Su entrenador es Pedro Veniss, olímpico brasileño radicado en España. “Monto con Pedro Veniss, para mí es top. Noto que he mejorado muchísimo desde que monto con él, llevo dos años entrenando con él y estos dos últimos caballos los he comprado con él, y han sido un acierto total. Me noto que he dado un salto de nivel desde que estoy con él. Estoy muy contenta porque me da mucha libertad, entiende muchísimo a los caballos. Me da consejos que, por muy mínimo que sea, me cambia totalmente la manera de montar y lo que yo noto. Así que estoy muy contenta y creo que poder saltar una Copa de Naciones de adultos en parte es gracias a él, porque estoy muy bien dirigida desde abajo”.

Para Sira fue muy especial poder competir en su primera Copa de Naciones senior compartiendo experiencia con su entrenador, ya que él competía junto al equipo brasileño. “Es chulo porque él también la salta. Es lo que más me gusta, que él también está en competición y me entiende un montón, y me da consejos muy valiosos”.

La Copa de Naciones, la competición por países

La Copa de Naciones es la prueba por equipos, en la que cuatro jinetes de cada país, defienden los colores de su bandera. Después de una primera vuelta, los ocho mejores equipos pasaban a la segunda. España estuvo en esta segunda, cumpliendo así las expectativas, mientras se le daban oportunidades a jinetes noveles como Sira, dentro de un sistema de rotación de jinetes y nuevas oportunidades, que es la tónica que ha adoptado la Dirección de Salto de la RFHE. “Esta primera Copa de Naciones estaba nerviosa, pero es verdad que el equipo que me ha tocado es súper cercano y me han apoyado un montón, me han hecho estar más en calma. Y me he sentido súper bien, me ha gustado mucho. La yegua ha volado, tampoco tiene mucha experiencia. Así que supercontenta, del resultado y de poder seguir representando a España”.

A pie de pista estaba su madre, orgullosa y radiante de ver a su “niña”, esa que “ayer” montaba en la escuela del Open Sport Club de Barcelona y que hoy ya se mide con los profesionales.

La temporada de Sira aún no ha acabado, próximamente competirá en la Ifema Madrid Horse Week, para después ir hasta Ginebra a tomar parte en el CSI 5* en la categoría Sub-25, ya que, aunque empiece a competir con los “mayores”, sigue siendo una amazona muy joven.