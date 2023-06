Jorge Messi se reúne con Laporta y suelta la bomba: "¡Leo quiere volver!"

El padre de Leo Messi, Jorge Messi, se encuentra reunido con el presidente del Barça, Joan Laporta, para tratar el posible regreso del crack argentino al club blaugrana.

Según revela el periodista Toni Juanmartí, Jorge Messi ha acudido a casa de Laporta para iniciar un encuentro que puede ser decisivo para el retorno del jugador. En principio, el Barça tendría ya el OK al plan de viabilidad de LaLiga y le podría realizar una oferta al jugador.

Tras el encuentro ha venido el bombazo. Jijantes ha podido hablan con Jorge Messi a la salida de la reunión: “Leo quiere volver al Barça y a mi también me gustaría que vuelva. Confiamos en que Leo pueda regresar. No se nada todavía. Le encantaría (volver al Barça). Hablamos ya el otro día (con Laporta). Por supuesto que le gustaría volver. Tenemos que hablar de millones de cosas pero le encantaría volver”, ha dicho el padre de Messi.

Messi ha retirado en muchas ocasiones que no tenía ninguna oferta formal del club blaugrana y en el club el pesimismo parecía reinar en el últimas horas. Así lo demostraba Laporta con su actitud ante unos aficionados. "¿Está difícil lo de Leo (Messi), o qué?", le preguntó el aficionado a Laporta en la Plaça Sant Jaume, durante el evento de celebración de la segunda Champions del Barça femenino. "Messi está difícil", repetía una y otra vez un Laporta que, en algunos momentos, sí estuvo eufórico. "Ya me gustaría, quien hace lo que puede no está obligado a hacer más" dijo también Laporta.

Otro aficionado le volvió a preguntar si lo de Leo estaba difícil y ahí fue cuando el presidente perdió los papeles y quitó el móvil al aficionado que estaba grabando el vídeo, pero de lo que no se dio cuenta fue de que el móvil seguía grabando. "Cuando se resuelva daremos las explicaciones que correspondan. ¿Siguen esperando el OK de la LaLiga?", le dijeron y Alemany contestó: "De muchas cosas".

Ahora, con esta reunión sorpresa, el barcelonismo vuelve a soñar.