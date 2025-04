El gracioso momento de Gavi durante la rueda de prensa previa al Barcelona - Borussia Dortmund: "No tienen ni puta idea"

El F.C. Barcelona afronta la semana con el partido ante el Borussia Dortmund como principal objetivo. Los culés sueñan con alzarse como campeones de la presente edición de la Champions League, pero para ello deberán superar al equipo alemán en cuartos de final.

Los de Hansi Flick vienen de empatar 1-1 ante el Real Betis en liga, perdiendo una oportunidad de oro para distanciarse del Real Madrid, que perdió ante el Valencia en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, las miradas están puestas en la competición europea, donde los azulgranas tendrán que medirse ante un peligroso Borussia Dortmund, que a pesar de su mala temporada en competición liguera, se mantiene vivo en Europa.

Hansi Flick y Gavi han sido los protagonistas en el día de hoy, puesto que han sido las figuras que han salido a la rueda de prensa previa al partido. Una rueda de prensa repleta de preguntas y con un gracioso momento del jugador del Barcelona, que no se ha mordido la lengua a la hora de responder.

"La gente no tiene ni puta idea"

Gavi no pasa por su mejor momento. Tras recuperarse de la lesión que le mantuvo apartado varios meses de los terrenos de juego, no ha logrado hacerse con un puesto fijo en el equipo de Hansi Flick. Sin embargo, este pasado fin de semana logró redimirse con gol ante el Real Betis.

Hoy, en la previa del partido de Champions, el andaluz ha respondido a las preguntas de los periodistas. En una de ellas, el periodista pregunta acerca de la opinión del futbolista sobre los comentarios de algunos aficionados que creen que Gavi es simplemente físico, desprestigiando la calidad técnica.

Tras la pregunta, el jugador no ha dudo en responder y no se ha cortado, dejando un gracioso momento ante la atención de las cámaras. "Mucha gente se cree que no se jugar al fútbol, no tienen ni puta idea", afirmaba el jugador azulgrana, que provocó las carcajadas entre los allí presentes.

Una respuesta que siguió argumentando. "Al final es fútbol, cada uno piensa lo que quiere, y está bien", concluía.

Sobre la posibilidad de retirarse en el Barça

Gavi también respondió sobre la posibilidad de retirarse en el Barça, algo que queda lejos debido a su juventud: "Claro que me gustaría retirarme en el Barça pero nunca se sabe. Es verdad que en el fútbol pueden pasar muchas cosas y hay lesiones, pero lo firmaría".

Su ilusión por la eliminatoria y su relación con Hansi Flick

Ante la buena temporada del F.C. Barcelona, el jugador andaluz ha respondido sobre su ilusión por disputar esta eliminatoria. "Es la primera vez que juego unos cuartos de final de la Champions y ojalá podamos hacer un buen partido".

Además, Gavi ha aclarado cuál es su relación actual con el entrenador alemán: "Nos entendemos bien. Él sabe que vengo de una grave lesión. Cuando estás un año parado, cuesta. Pero, viniendo de la lesión que vengo, mi temporada está siendo espectacular. Estoy feliz. Me ha hecho entender que no puedo ser titular siempre y eso lo he entendido".

Últimos enfrentamientos entre Barcelona y Borussia Dortmund

El Barcelona quiere llegar a las semifinales de la Champions League con la ilusión intacta. La máxima competición europea se resiste para los culés, y este año parece ser una oportunidad inmejorable. Sin embargo, enfrente tiene a todo un Borussia Dortmund que no le pondrá las cosas fáciles.

No obstante, lo cierto es que los últimos enfrentamientos entre ambos equipos auguran un buen futuro al equipo español. Y es que en los últimos tres partidos en los que se han visto las caras, el Barcelona ha logrado dos victorias y un empate.