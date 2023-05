Guerra civil en el PSG: los ultras se declaran en huelga contra el jeque

Los aficionados ultras del PSG se han puesto en huelga de todas sus actividades, tanto en los partidos a domicilio como lejos de París, por discrepancias con la dirección catarí del club, a quien piden, entre otras cosas, que renuncie a comprar el Estadio de Francia. El Colectivo de Ultras de París (CUP) considera que en la reunión que mantuvieron con la dirección no fueron respetados y que no se aportaron respuestas claras a sus reivindicaciones. "La situación, que consideramos gravísima en varios aspectos, no debe ser subestimada y no vamos a transigir con nuestras libertades", advirtieron en un comunicado los aficionados, descontentos con la ausencia del presidente, Nasser Al-Khelaifi, en la reunión, lo que consideran una falta de consideración.

Ante esta situación, los ultras no estarán ni en el Parque de los Príncipes ni en los partidos en otros estadios, tanto en el primer equipo como en el femenino y el de balonmano.

El PSG, al que le quedan dos partidos en su estadio y dos como visitante esta temporada, puede así celebrar su undécimo título liguero sin sus hinchas más ruidosos en sus fondos.

Aunque en su comunicado no indican cuales son las discrepancias con la dirección, en las últimas semanas han aparecido diferencias sobre la política de reventa de las entradas o sobre la posibilidad de que el club adquiera el Estadio de Francia, lo que supondría abandonar el histórico Parque de los Príncipes.

El club tampoco tolera bien las críticas de parte de los aficionados y el pasado fin de semana anuló 150 entradas previstas para el partido contra el Troyes, en respuesta a una manifestación que tuvo lugar frente al domicilio de Neymar.

Mourinho niega contactos con el PSG

José Mourinho ha negado los rumores que en los últimos días le han vinculado con el PSG la próxima temporada. "Si el PSG me busca, no me ha encontrado. No han hablado conmigo", declaró el técnico setubalense a los micros de Sky Sport Italia, despejando dudas sobre su futuro, que por el momento parece ligado al Roma.

Las declaraciones llegan tras varios días de especulaciones después de que el medio RMC publicara que el conjunto parisino había tenido un acercamiento con Mourinho. No es la primera vez en lo que va de temporada que se especula con una salida del luso. A principios de año se le vinculó con la selección portuguesa y, poco después, se habló de la posibilidad de que fuera entrenador a la vez de la selección brasileña y del Roma.

Mourinho tiene contrato con el club "giallorosso" hasta 2024, aunque, pese a que ha reconocido en varias ocasiones ser feliz en la capital italiana, no esconde que tiene otras ambiciones. "Soy feliz aquí, no puedo esconderlo. Me gusta la gente, tengo buena relación con la propiedad y si digo lo contrario miento. Los jugadores son fantásticos, tienen una empatía tremenda entre ellos. No son como hijos porque tengo dos, pero casi", dijo el pasado 20 de abril, nada más terminó el partido ante el Feyenoord que certificó el acceso a semifinales. "No puedo decir que no soy feliz. Algunas veces pienso en las frustraciones y otras veces pienso en otras ambiciones, pero hoy lo importante es que soy feliz y trabajo para la gente y la he visto feliz. Eso es lo importante", añadió.