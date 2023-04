El guiño de Fernando Alonso a Taylor Swift que provoca la locura en las redes

Se acabó el descanso de la F1 y de Fernando Alonso, que este fin de semana vuelven a la competición en Bakú después de tres semanas sin carreras, que tienen a todos los aficionados de uñas. Está el Mundial como nunca para Fernando Alonso después de tres podios en los tres primeros Grandes Premios y está la afición con más esperanza que nunca para ver si el piloto asturiano consigue su victoria número 33, un número que se ha convertido en el gran protagonista de esta temporada, casi más que los pilotos. Sería el número de Grandes Premios conquistados por Fernando Alonso si logra uno más. Es con lo que sueñan todos y con lo que el piloto español se deja querer con múltiples gestos cómplices desde las redes sociales.

Pero es que Fernando Alonso está más juguetón que nunca en las redes a sus 42 años. Sabe que la afición se ha volcado con él como hace mucho no se recuerda. Su dedicación, su cambio de Alpine a Aston Martin persiguiendo el éxito, su ambición constante, ha hecho que los seguidores de Alonso sean más ruidosos que nunca y no paren de hacer bromas y juegos con el piloto y con el sueño de su victoria.

Y Fernando Alonso que en las declaraciones a los medios es muy precavido, se deja llevar cuando se graba para las redes sociales. Se ha descubierto un nuevo Fernando Alonso en Instagram, que entra al trapo de casi todo.

Fernando Alonso y Taylor Swift

También cuando se habla de Taylor Swift. Porque las redes, Twitter, para muchos son un estercolero, un lugar que sólo crea mal rollo y polémica, como si no fueran un reflejo del mundo, pero también son un lugar para la broma y el divertimiento. Y lo último ha sido relacionar a Fernando Alonso con Taylor Swift, ya que ambos han roto con sus parejas casi al mismo tiempo. El juego es decir que tiene una relación.

Y ahí ha llegado Fernando Alonso.

Lejos de molestarse por esos rumores, por las bromas que hacen referencia a su vida personal, Fernando Alonso se ha unido al juegos desde sus perfiles de las redes sociales. Así, e piloto español de Aston Martin ha subido un vídeo en el que, de fondo, se escucha una canción de Taylor Swift, mientras él mira a la cámara y, atención, guiña un ojo. Eso ha generado la locura en las redes, que pocas veces se han encontrado con un Fernando Alonso tan comunicativo.

Eso no significa que no esté centrado en el Mundial. Al revés, está centrado más que nunca, de ahí los buenos resultados, pero sabe que tiene que comunicarse con una afición que está con él como no lo ha estado hace tiempo y confía que consiga grandes cosas en este Mundial. El título es imposible, el podio no y un Gran Premio es lo que se pide, con lo que se sueña. Si lo logra, no está claro cómo de grande va a ser la celebración de Fernando Alonso, Aston Martin, Asturias y toda España.

