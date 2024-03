Los guiños de Ancelotti con Vinicius y Arda Güler

Carlo Ancelotti abrazó a Vinicius cuando le sustituyó en la segunda parte. Su partidazo merecía un buen achuchón y eso fue lo que hizo, reconocer el espectáculo que había dado el MVP de la tarde. Al final, el técnico del Real Madrid buscó a Arda Güler para comentarle con una media sonrisa lo que acababa de hacer el turco, que chutó al larguero desde el centro del campo en una acción espectacular que no fue gol por poco. Dos guiños de Carletto con dos de sus «cracks» después de una victoria muy contundente que permite al Real Madrid meter presión antes del Atlético-Barcelona de este domingo y marcharse muy contento al parón de selecciones.

«Sólo un gran talento puede ver una jugada así, y él lo es. No importa que no haya marcado, para nosotros es como un gol», comentaba Ancelotti sobre la pincelada de calidad de Güler, que entró para los últimos siete minutos más el descuento y casi se inventa el golazo del mes. En la pasada jornada marcó su primer tanto oficial con el Real Madrid y ayer dejó otra perlita. Quiere aprovechar cada segundo que le den sobre el terreno de juego y con cosas así consigue que los aficionados tengan más ganas incluso de ver lo que puede hacer este chico de 19 años.

El que dejó perlas de todos los colores fue Vinicius, que lleva seis goles en los últimos cuatro partidos y se siente muy cómodo más cerca del área. «Siempre intento mejorar mi juego, ahora estoy jugando un poco más por dentro para marcar más goles, el míster me ha dado esa libertad y lo estoy aprovechando», explicaba el brasileño, que hizo un doblete pero era autoexigente en Real Madrid TV. «Pienso más en las que he fallado, que pude hacer más goles, para eso trabajo cada temporada en la definición», analizaba. «Hoy ha podido marcar cuatro, ha estado extraordinario en todas las situaciones que ha tenido. Mucho acierto ante la portería, un partido espectacular, necesitamos un jugador así. Le he felicitado porque ha hecho un partido extraordinario, se ha movido bien sin balón, ha atacado la línea adelantada... Es lo que más ha mejorado. Sin balón está siendo espectacular, es muy rápido y se mueve con buen timing», detallaba Carlo Ancelotti, que no lo va a tener el próximo partido porque vio una amarilla que le hace cumplir ciclo. «La presión del ambiente tiene que controlarla un poco más. Es un jugador muy peligroso, y todo el mundo se da cuenta, el rival, la afición que le pita... Hoy le han dado patadas, pero todo entra dentro del reglamento. En esa faceta puede mejorar y va a mejorar, porque es muy inteligente», cerraba Ancelotti, feliz en el día de su victoria número 200 con el Real Madrid. «Orgulloso y contento por eso, pero no es suficiente, vamos a por la 201».