Halep acaba con el sueño de la niña Coco Gauff en Wimbledon

Lo decía Rafa Nadal tras su partido contra Tsonga en tercera ronda. "Estas historias le vienen muy bien a nuestro deporte".

Cori "Coco" Gauff, una niña de 15 años llegada de la fase previa, vencía a la cinco veces ganadora del torneo, Venus Williams, en primera ronda con un juego agresivo y muy vistoso. Pasó segunda ronda, salvó dos bolas de partido en tercera para llegar a la segunda semana tras un encuentro maratoniano.

Pero en las puertas de cuartos de final el sorteo le juntó con Simona Halep, ex número uno del mundo y una de las tenistas más regulares de los últimos años.

La joven americana no se fue sin luchar. Entró fría en el partido, y tuvo que pedir ayuda médica. Algo normal para un cuerpo que no está habituado a jugar tanto a tan alto nivel. Perdió tres veces su servicio en el primer set y en el segundo levantó dos bolas de partido al saque, pero no tuvo opción al resto.

Ahora queda descansar. Seguir el consejo de Rafa y rodearse de un buen equipo que sepa llevar el éxito y volver el año que viene con más fuerza. El tenis necesita esta historia.