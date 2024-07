Horario y dónde ver en TV el Nadal - Navone, de cuartos de Bastad

Rafa Nadal avanza en Bastad y está feliz en la ciudad sueca a la que ha regresado después de 19 años, pues la última vez que disputó el torneo fue en 2005, y levantó el título. Fue justo después de conquistar su primer Roland Garros.

Esta vez lo está jugando para sumar partidos y coger ritmo con vistas al gran objetivo que tiene en este tramo de temporada: los Juegos Olímpicos de París. En su estreno ante Leo Borg, el hijo de la leyenda Bjorn Borg, no tuvo demasiados problemas, pero Cameron Norrie, un tenista que ha sido ocho del mundo, sí le hizo tener que redoblar esfuerzos, sobre todo en el segundo set.

Buena reacción

"Siento que al principio del partido él estaba un poco mejor que yo, porque estaba ganado sus saques con facilidad y yo sufría un poquito más para hacerlo, pero he sido el jugador que ha logrado el 'break'. En el inicio del segundo set, he jugado mejor que él y he empezado a tener bolas de rotura, pero ha sido él quien ha conseguido el 'break'. Me he dicho a mí mismo que era un 1-4, pero que podía ser un 4-1 perfectamente. Tenía que seguir haciendo las cosas que estaba haciendo, puede que jugar un poco más agresivo con mi revés. Con la derecha estoy muy contento y con el saque, también", analizó. "Mantener esa agresividad y presión sobre el rival es algo que tengo que ir mejorando, mantener este ritmo, porque no he jugado lo suficiente aún", continuó.

Uno de los espectadores fue el futbolista Juan Mata. "Es bueno tener a Juan Mata aquí. Totalmente inesperado verle aquí en Bastad. La gente del deporte hablamos el mismo idioma y nos apoyamos alrededor del mundo. Especialmente, los del mismo país", resaltó Nadal ante la presencia del campeón del mundo en 2010.

Horario y dónde ver el Nadal - Navone

Después de Norrie, Nadal ya está en los cuartos de final. Su rival será el argentino Mariano Navone. El encuentro será el viernes 19 de julio no antes de las 13:00 horas (12:00 en Canarias) y podrá seguirse en televisión a través de Movistar +. Justo cuando termine, será el turno del otro español que busca las semifinales, Roberto Carballés, que se enfrenta a otro argentino, Tirante.

"Ha ganando muchos partidos este año, sobre todo en tierra batida. Será complicado, pero espero tener mis oportunidades", definió Nadal a Navone, un tenista que se movía más por el circuito Challenger hasta este 2024, cuando jugó su primer partido ATP en Córdoba. Dos torneos después, estaba disputando la final del ATP 500 de Río. También ha jugado la del Bucarest. En la gira de hierba no ha ganado ningún partido. Él define su estilo parecido al de De Miñaur o Schwartzman. Le llaman la "Navoneta", inspirado en la "Scaloneta" del seleccionador de fútbol de su país.

Navone es el 33 del mundo, el ranking más alto de los tenistas que quedan vivos en el torneo de Bastad. Rafa es el 261, Carballés 54; Tirante el 121; Skatov el 223; Borges el 51; Ajdukovic el 130; y Monteiro el 85.