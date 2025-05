El favor de España a Íñigo Martínez: sale a la luz su petición expresa a Luis de la Fuente

No cabe duda de que Iñigo Martínez es uno de los centrales más destacados de LaLiga cuajando una magnífica temporada con el FC Club Barcelona. Por rendimiento, el veterano central del Barça merecía formar parte del combinado nacional pero Luis de la Fuente lo dejó fuera de la lista para los próximos partidos de la Nations League. Vivian, Cubarsí, Le Normand, Huijsen y el comodín de Mingueza han sido los escogidos. Las grandes ausencias para el centro de la defensa han sido Asencio, Iñigo y Laporte.

El debate en torno a Íñigo Martínez y la selección nacional se ha intensificado en las últimas semanas, sobre todo tras el revuelo provocado por su imagen ondeando la estelada durante la rúa de campeones del FC Barcelona. El defensa vasco fue uno de los más expresivos durante la celebración. Con una ikurriña colgada a la espalda no dudo en ondear una estelada gigante. Su gestos no pasaron desapercibidos en redes sociales donde muchos le acusaron de separatista e incluso pidieron que no volviera a ser convocado por Luis de La Fuente por su "odio a España".

Tras la polémica y aunque desde la RFEF desvinculan cualquier asunto políticos de las decisiones del seleccionador, ya dejaron entrever que Iñigo Martínez no sería convocado por España para la fase final de la UEFA Nations League.

A pesar de que Iñigo Martínez no ha renunciado públicamente a la selección española y por lo tanto sigue siendo seleccionable oficialmente, desde la RFEF confirmaban que el jugador no quiere volver con el equipo nacional porque piensan que da por cerrado su ciclo en la Roja. Desde Las Rozas admitían que se había convertido en un tema incómodo y que genera mucho ruido, pero descartaban cualquier polémica motivada por temas políticos o imágenes virales en los últimos días como la fotografía del jugador con una estelada.

Una petición a Luis de La Fuente

Ahora, han salido a la luz los motivos del futbolista y su petición expresa a Luis de la Fuente. Según asegura el diario Ara el seleccionador ha querido hacerle un favor y ahorrar "incomodidades" al central culé que le habría confesado su deseo de no volver.

El motivo de esta negativa es que el defensor de Ondarroa, con 34 años recién cumplidos, da por cerrada su aportación a la selección española absoluta. Formó parte por primera vez a las órdenes de Vicente del Bosque en 2013 y su última experiencia fue en 2022 con Luis Enrique. Fuentes de su entorno, ha indicado al citado medio que Iñigo prioriza el fútbol de clubs en los últimos ejercicios de su carrera profesional. Además, tiene tres hijos -una recién nacida- y necesita tiempo para la familia. En ese marco, el jugador pidió expresamente a De la Fuente que le liberara de las convocatorias y el seleccionador se plegó a los deseos del futbolista.

De la Fuente mata así dos pájaros de un tiro: por un lado atiende la reclamación del jugador y por otro acalla las críticas de los que denuncian su falta de compromiso con España.

Sus polémicas ausencias

El futbolista había entrado en la anterior convocatoria de la selección española del pasado mes de marzo. Una lista de la que finalmente se cayó provocando una gran polémica. El defensa blaugrana fue desconvocado de la selección española de Luis de la Fuente por una lesión en la rodilla, pero a los pocos días jugó con el Barcelona, por lo que se puso en duda su compromiso con el combinado nacional. Muchos, incluso en el seno de la Federación, dejaron entrever que el defensa vasco se había borrado de la convocatoria. El hecho de que el futbolista no se quedará en Madrid para ser revisado por los médicos de la selección levantó todo tipo de sospechas.

Pero esta no ha sido su única espantada. El central vasco debutó con la selección española el a4 de agosto de 2013. Ha sido internacional en ocho ocasiones con la selección del País Vasco, todos encuentros de carácter amistoso, debutando en diciembre de 2011 ante Túnez.

En octubre de 2018 se vio inmerso en una polémica al jugar un amistoso ante Venezuela, con la selección tricolor, después de haberse descartado por problemas físicos para la concentración de la selección española.

Dos años después, el futbolista renunció a jugar la Eurocopa con la España de Luis Enrique alegando problemas psicológicos. El asturiano contaba con Iñigo Martínez pero éste prefirió no ser convocado.

“Sentía que no tienes esas ganas y fuerzas para competir. Llegas a entrenar, y no disfrutas como se debe en el fútbol. Hay que saber decir basta, hasta aquí he llegado y tengo que parar. En el Athletic lo sabían, y me tocaron jugar partidos al final porque había gente lesionada. Si hubiera sido por mí, habría parado mucho antes”, explicó entonces.

Ahora, su capítulo como internacional parece cerrado definitivamente.