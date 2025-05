¿Qué significa esta señal de tráfico que pocos conocen? Es muy habitual en la carretera

Cuando circular por la carretera debes prestar atención a numerables factoras más que solo circular por las dos líneas que delimitan tu carril. Existen numerables señales de tráfico que hay que saber interpretar, así como distintas situaciones en relación al resto de vehículos que transitan por la misma vía.

Para ello, el máximo organismo de tráfico en España, la Dirección General de Tráfico exige conocer las normas de circulación publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre ellas destacan sobre todo la Ley de Tráfico y el Reglamento General de Circulación.

Además, es importante conocer las distintas señales de tráfico que se encuentran por toda al geografía española para poder tener una conducción segura y facilitar la circulación.

¿Qué significa esta señal que pocos conocen?

Las señales de tráfico tienen por misión advertir, informar, ordenar o reglamentar el comportamiento de los usuarios sobre determinadas circunstancias de la vía o de la circulación. En muchos casos, saltarse las señales de tráfico puede conllevar a una buena multa, por lo que si dudas en algún momento, lo ideal es consultar el Catálogo de Señales Verticales del Ministerio de Interior.

En primer lugar vamos a atender a la forma y color de la propia señal. Esta señal debido a su forma circular y color rojo con fondo blanco impone la obligación de seguir lo que indica la señal, en este caso, se trata de que está prohibida la circulación. Pese a su sencillez, muchos conductores al toparse con esta baliza sienten una extraña confusión.

Según el propio catálogo, bajo el nombre R-100 esta señal significa "Circulación prohibida". Es decir, esta señal impone la "prohibición de circulación de toda clase de vehículos en ambos sentidos".

Señal R-100 La Razón

Multa por saltarte esta señal de tráfico

Esta señal se suele colocar en zonas peatonales en ambos sentidos, como por ejemplo en las inmediaciones de un colegio o en calles muy transitadas por turistas que han convertido en peatonales.

Si te pillan in fraganti saltándote esta señal o si has provocado un accidente por no respetarla, te puede caer una multa de hasta 200 euros sin pérdida de puntos del carnet de conducir, pues está considerado como una infracción grave.

Hay que recordar que no respetar todas las señales de tráfico tiene distintas multas dependiendo de la señal a la que no estés haciendo caso. Esto se debe a que no es lo mismo saltarte una señal de stop, que una señal de velocidad mínima obligatoria. Sin embargo, estas son las multas en función de la gravedad de la infracción:

Leves: Hasta 100 euros

Graves: Hasta 200 euros

Muy graves: Por encima de 500 euros

En definitiva, esta señal no admite interpretaciones, por lo que si te la encuentras debes entenderla como una muralla que no se puede atravesar. Esta señal no se coloca para recopilar multas, sino evitar posibles accidentes en zonas urbanas con gran afluencia de gente.