Ilia Topuria como triple campeón de la UFC: el 'escenario perfecto' según Aleksandre Topuria

El futuro de Ilia Topuria ya está escrito. Su pelea contra Charles Oliveira el próximo 28 de junio en Las Vegas por el cinturón del peso ligero es una realidad. El hispano-georgiano volverá a poner a España en el punto de mira de todo el planeta, representando a un país que cada vez más se incorpora al deporte.

Sin embargo, la gran mayoría de los aficionados se han quedado con las ganas de ver una pelea que hubiera hecho historia. Islam Makhachev e Ilia Topuria podían haber batido récords a nivel mundial. Ambos peleadores se encuentran en el top 3 del ranking libra por libra, con el ruso en el primer puesto y el hispano-georgiano en el tercero.

Además, la sensación de que son invencibles hacía que el interés de los fanáticos creciera exponencialmente en comparación con otros combates. Sin embargo, parece que esa pelea tendrá que esperar, al menos hasta que los dos realicen sus respectivos combates.

No obstante, desde el entorno de Ilia Topuria apuntan mucho más alto. Y es que Aleksandre Topuria se ha pronunciado acerca de una hipotética pelea entre su hermano e Islam.

El 'escenario perfecto' de Aleksandre Topuria

En declaraciones para Enrique Gimeno, periodista de MMA, el hermano mayor de los Topuria ha asegurado cuál sería el futuro idóneo para Ilia. Y es que desde el entorno de "El Matador" apuntan alto y aspiran a conseguir lo más grande: ser triple campeón de la UFC.

Se trata de un caso hipotético, puesto que sin duda es un reto complicado, pero nada es imposible para el excampeón. Ilia busca hacer historia el próximo 28 de junio, pero podría mirar más allá. Las palabras de Aleksandre Topuria dejan claro cuál sería el escenario perfecto para definir el futuro de Ilia Topuria en la UFC.

"El escenario perfecto sería que ganase Ilia, que ganase Islam en el peso de arriba, y después Ilia suba y pelee por un tercer cinturón histórico", confirmaba Aleksandre a Enrique Gimeno.

El intercambio de mensajes entre Topuria e Islam Makhachev

Tras confirmarse la subida de Islam al peso welter, Ilia Topuria no ha dudado en lanzar un dardo al ruso. "Es el mayor hipócrita que yo haya visto jamás. A mi me decía que no me quería dar la oportunidad porque era el chico pequeño, y ahora el chico pequeño es él, que está buscando la misma oportunidad que yo estaba buscando", aseguraba Ilia en la conferencia de prensa de WOW 19.

Ante estas palabras, el daguestaní quiso arremeter contra Topuria. A través de un mensaje en X, el ruso ha respondido: "La diferencia entre tú y yo es que yo arrasé en mi división y pasé a la siguiente, pero tú te alejaste de dos contendientes que tuvieron 5-9 victorias consecutivas en la división de peso ligero. No eres nadie en la división de peso ligero, solo un bocazas de España con un buen corte de pelo. Consigue una victoria y podemos hablar, chico", acusaba.

Y por si no fuera suficiente, ante el mensaje de Islam Makhachev en X el hispano-georgiano no ha dudado en responder de nuevo: "La diferencia entre tu y yo es que yo soy un hombre y tu eres un cobarde. Yo hablo y peleo. Tu hablas y te escondes. Huye lejos, sin dejar rastro".

Los Topuria se separan de sus entrenadores

Según pudo saber Marca, los hermanos Topuria y los hermanos Climent separan sus caminos después de más de diez años juntos. El adiós respondería a los problemas de distancia entre ambas partes.

Y es que los Topuria y los Climent viven en ciudades diferentes y los proyectos de cada uno hacen que sea imposible compatibilizar los entrenamientos. Desde que Ilia y Aleksandre se mudaron a Madrid, la distancia con los Climent ha sido decisiva para tomar esta decisión, puesto que el gimnasio está ubicado en Alicante.

Tal y como ha relatado Marca, Ilia y Aleksandre les agradecen todos estos años de mutuo aprendizaje y crecimiento, y les desean de corazón todo lo mejor en todos sus proyectos.