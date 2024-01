El increíble gol de Álvaro Granados que culminó la remontada de España

Antes de la ceremonia de entrega de medallas en Zagreb, la organización entregó el premio de MVP del torneo y el destinatario no podía ser otro. Álvaro Granados, el ejecutor de los dos últimos goles de España, recibió el reconocimiento merecido por su extraordinario torneo, del que fue el máximo goleador, y por su decisivo papel en los últimos minutos de la final. España entró en el último cuarto con una desventaja en el marcador de 10-8 y él se encargo de sellar la remontada con sus dos goles en los últimos minutos.

España había disputado antes de la de Zagreb tres finales de Campeonatos de Europa. ¿El balance? Tres platas. El legendario equipo de los noventa fue subcampeón de Europa en 1991 ante Yugoslavia. Después de aquella medalla de los Rollán, Estiarte y compañía hubo que esperar hasta 2018 para disputar otra final europea. Fue en 2018 ante Serbia y en Barcelona. España volvió a subirse al segundo escalón del podio. En 2020 ante Hungría la historia se repitió. Álvaro Granados fue el encargado de cambiar la historia.

Bijac se había convertido en el portero de la final. El portero croata tenía maniatados a los lanzadores españoles hasta que Álvaro Granados cambió el rumbo del partido. No llevaba una buena final el lanzador español, pero dio igual. Equilibró la final con un lanzamiento potente. Edu Lorrio se encargó de mantener la portería sellada para que España tuviera la opción de ponerse por delante en el último minuto. Y ahí fue cuando surgió la genialidad de Granados. Recibió un balón de espaldas a portería y se inventó un lanzamiento imposible. Estaba acosado por un defensor croata, pero le dio igual. Recogió el balón con la derecha y no necesitó girarse. De espaldas a la portería conectó un lanzamiento que sorprendió a Bijac. España se ponía por delante 10-11. Edu Lorrio y la defensa se encargaron de que el gol de Álvaro Granados pasara a la historia.