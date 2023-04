La increíble "propuesta" de Djokovic a Kyrgios

Novak Djokovic ya está en los cuartos de final del torneo de Banja Luka, aunque el de Belgrado lo hizo con más apuros de los previstos. Nole necesitó tres sets para deshacerse del joven francés Luca Van Assche, número 87 del mundo. El número uno del mundo se impuso por 6-7 (4/7), 6-3 y 6-2 en dos horas y 42 minutos.

En su vuelta a la competición después de la derrota ante el italiano Lorenzo Musetti en los octavos de final del Masters 1.000 de Montecarlo, Djokovic no ofreció su mejor versión. Especialmente al principio, cuando su rival le tuteó y se apuntó la primera manga a pesar de que tuvo tres oportunidades para ponerla de su lado.

Tuvo que reaccionar y mejoró el número uno del mundo, que se plantó en Banja Luka con solo una victoria en tierra, ante el ruso Ivan Gakhov en Montecarlo, torneo con el que volvió a la competición después de mes y medio por no poder disputar la gira de Estados Unidos.

Van Assche, que se topó con Djokovic con sólo dos triunfos en el circuito ATP en lo que va de 2023, en el torneo de Estoril ante el portugués Pedro Sousa y en Banja Luka, en la primera ronda ante el suizo Stanislas Wawrinka, decayó paulatinamente ante la mejoría del serbio, que cerró el partido con cierta autoridad.

Djokovic, vencedor este curso en Melbourne y en el Abierto de Australia, el vigésimo segundo Grand Slam de su carrera, se enfrentará en cuartos con el ganador del duelo entre el serbio Dusan Lajovic y el francés Gregoire Barrere.

Después de las cerca de tres horas en pista, Djokovic confesó que no sintió molestias en el codo derecho y dejó una perla sorprendente. "Me encantaría entrenar a Kyrgios, ganaría cinco Grand Slams conmigo, pero no creo que le saliera barato", aseguró tras la victoria ante Van Assche.