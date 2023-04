La inquietante reacción de Pedrerol cuando Ancelotti dice que va a cumplir su contrato en el Real Madrid

Entre los partidos del Chelsea, de los cuartos de final de la Champions, LaLiga; ese torneo que se ha convertido en un lugar de paso para el Real Madrid, la competición con la que dar minutos a los que menos cuentan y descanso a los que más paliza llevan. Así, el valor del encuentro contra el Cádiz de hoy lo marca la ausencia de Vinicius. Suma 3.935 minutos, superando en más de 300 a Fede Valverde, el segundo futbolista de la plantilla en minutos jugados. El brasileño es el jugador clave en el equipo de Ancelotti, el futbolista más determinante de España y de Europa y el entrenador italiano ha decidido que no puede forzarle, que hay que guardarlo para los días gordos y no para las entreguerras como hoy. Por eso, ni él ni Kroos se entrenaron ni van a jugar contra el Cádiz: «Vinicius terminó con una sobrecarga en el aductor y no tiene lesión. Lo mismo ocurre con Kroos. Era un riesgo demasiado grande teniendo un partido el martes. Algunos están aún cansados y viajan. Pondremos un equipo competitivo. Estarán para el Chelsea».

Porque es el Chelsea el que ocupa la cabeza de todo el Real Madrid: el choque de vuelta en Stamford Brigde y defender la ventaja de dos goles lograda en el Bernabéu. Tendría que ser suficiente, pero el Real Madrid no se fía y no quiere perder tiempo ni aumentar su cansancio en choques como el de hoy que, deportivamente, sirven para poco. La ventaja del Barcelona en LaLiga parece inalcanzable pese a que el equipo de Xavi está llegando muy justo a esta alturas de la temporada y eso que sólo tiene un frente competitivo. «Estamos preparando bien el partido. Creo que tenemos una competición que hay que respetar y debemos hacerlo lo mejor posible. Si no se puede quedar primero, pelear hasta el final por la segunda plaza», seguía ayer Ancelotti para intentar que los suyos no se descentren del todo en LaLiga. «Los jugadores lo saben y esta camiseta exige este tipo de actitud», continuó el entrenador madridista.

El futuro de Ancelotti en el Real Madrid

Un título, incluso la Copa del Rey, y una buena actuación en la Champions puede ser suficiente para que Ancelotti continúe una temporada más en el banquillo blanco, pese a todos los rumores que se desataron por la irregularidad que ha mostrado el equipo en LaLiga. De ahí las palabras de Ancelotti haciendo valer su trabajo hace unos días. «El club me muestra mucho cariño y estoy muy tranquilo y a gusto aquí. El club no va añadir nada a lo que yo conozco, que es un cariño extraordinario», continuaba el entrenador madridista. Su futuro depende de que el equipo termine bien la temporada y ahora mismo, Ancelotti está confiado: «Creo que estaremos aquí la próxima temporada, vamos a respetar el contrato», aseguraba ayer el italiano.

Eso ha provocado la reacción de Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito y Jugones.

Pedrerol ha comentado la noticia y se ha quedado callado mientras tamborileaba la mesa con sus manos, que no se veían en pantalla. Carlo Ancelotti se juega su futuro en estos últimos días de temporada.