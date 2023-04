El secreto del físico de Vinicius: "Yo siempre voy hacia arriba"

Vinicius se ha acostumbrado a ser decisivo en el Real Madrid. En otros tiempos era noticia cuando ayudaba al equipo a ganar, pero hace tiempo que lo normal es que sus apariciones decidan resultados. Ante el Chelsea no necesitó marcar para ser elegido el Mejor Jugador del partido por parte de la UEFA. Dio la asistencia de los dos goles, primero con el toque que no pudo sujetar Kepa y que remachó Benzema a la red, y después levantando la cabeza para detectar a Asensio desmarcado en la frontal del área.

Fueron dos de las 64 veces que tocó la pelota durante el encuentro el brasileño, que en cada aparición se convierte en un problema para el equipo rival, por el desequilibrio que genera con su velocidad. «Es un jugador muy difícil de marcar, está a un nivel altísimo y si sigue así va a ser el mejor del mundo», confirmaba su compatriota Militao, que tanto en el Madrid como en la selección lo tiene de su lado y no tiene que correr detrás de él.

Y es que ahora mismo casi nadie puede aguantarle las carreras a Vini, que desveló en Movistar parte de su secreto. «Entreno con el grupo y luego en casa con mi entrenador personal para llegar bien a estos partidos y a esta fase de la temporada, en la que todos están bajando y yo siempre estoy subiendo», explicaba con la misma sonrisa con la que juega los partidos. «Hemos jugado muy bien, presionando todo el tiempo como la temporada pasada, uno de los mejores partidos que hemos hecho, es bonito ganar en casa, pero queda la mitad de la eliminatoria y tenemos la cabeza tranquila», comentaba el brasileño sobre los primeros noventa minutos ante el Chelsea, en los que quedó cierta sensación de que el Madrid perdonó algo de vida a los ingleses. «Siempre queremos meter más goles, porque es difícil jugar fuera de casa. Todos los jugadores que visten esta camiseta saben que jugar la Champions es muy especial, con la afición, que se transforma junto a nosotros en el Bernabéu. Ahora queremos repetirlo la semana que viene», continuaba.

Ancelotti hace mucho que dejó de preocuparse sobre si tiene que poner a Vinicius o no. Es titular y lo juega casi todo. Ante el Chelsea, le perdonó una jugada en la que después de desbordar no vio que Benzema estaba solo. «Le he dicho que tenía a Karim abierto, pero no lo ha visto. Encara tantísimas veces que es normal que en alguna no tenga esa lucidez. Ha hecho un gran partido, ha dado dos asistencias, ha sido muy importante», enumeraba el técnico blanco, que quiso alabar la actuación de Fede Valverde después de unos días complicados para el uruguayo. «Para mí ha sido el mejor en el campo. Puso mucha energía, muy atento a la posición. El aspecto defensivo lo ha manejado muy bien junto a Kroos, ha sido espectacular en la recuperación», seguía Ancelotti, que no se lamentaba por un marcador quizá algo corto por las ocasiones de uno y otro. «Se puede pensar que contra diez podíamos empujar un poco más, pero pusimos energía para recuperar el balón once contra once y al final nos faltó algo de lucidez para encontrar una solución mejor al final. Tenemos que repetir este partido también en Stamford Bridge».