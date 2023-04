Un Barça demasiado nervioso sólo empata con el Girona (0-0) y desaprovecha una oportunidad

El día que podía dar la puntilla a la Liga, el Barcelona ofreció otra demostración de impotencia ante un gran rival como el Girona. Tras el pinchazo del Real Madrid el sábado contra el Villarreal era una buena oportunidad para que los azulgrana firmaran un triunfo rotundo que fuera como una especie de "este campeonato no se nos va a escapar", un mensaje a los rivales de "rendíos", pero lo que se vio fue todo lo contrario: un equipo de los nervios y sin ideas, que terminó el partido centrando desde la banda sin mucho sentido, olvidando lo que es elaborar una jugada, tener el balón, moverlo rápido de un lado a otro hasta encontrar el hueco, hasta descolocar al rival... Nada de eso sucedió y aunque volvió a dejar la portería a cero, su falta de fútbol fue notable. Deja al Real Madrid a 13 puntos, una distancia importantísima quedando 30 en juego, pero con la sensación de que cada partido lo va a tener que pelear porque es incapaz de lograr un triunfo cómodo, salvo contadas excepciones.

Avisó Míchel de que su equipo iba a ser valiente y no mintió. Salió a presionar arriba, a buscar la pelota y empezó con un par de acercamientos interesantes. Durante muchos minutos consiguió tener posesiones largas y desesperar al Camp Nou, que pitó lo que estaba viendo. Empieza a echar de menos ahora sí el Barça a los jugadores lesionados. No ha sobrevivido mal sin Pedri y Dembélé, pero ahora mismo las ideas se están agotando y los Sergi Roberto, Kessié, Ansu Fati, frustrado de nuevo como titular; Ferran y compañía han entrado en un bache. También Raphinha, que trabaja y lo intenta, pero no está teniendo demasiada claridad. El equipo en general está pesado. La ocasión más importante que tuvo el Barcelona en la primera parte fue una cesión de Santi Bueno a Gazzaniga. Eso no se le hace a un amigo. El pase atrás fue tenso y rebasó al portero, que tuvo que darse un esprint para mandar el balón a córner. El guardameta también sacó en la línea un remate de córner de Araujo y estuvo en su sitio en un intento de Raphinha con poco ángulo.

Fue poco lo que logró generar el líder, que lejos de estar relajado por la distancia que tiene, fue a peor e incluso sufrió el susto con un mano a mano de Castellanos que tiró fuera. Míchel no se lo podía creer. Era inmejorable. En el segundo tramo de la segunda parte sí consiguieron meter los azulgrana al Girona en su área, pero las soluciones que tenían para intentar llegar al gol eran demasiado básicas. Como la cosa iba de centros laterales, entró Jordi Alba e intentó algunos que fueron directamente a las manos de Gazzaniga, que, eso sí, tuvo que volar en otro córner que remató Gavi.

Lewandowski estuvo muy desconectado durante todo el partido, aunque en la última acción casi marca con un taconazo. La acción la generó Araujo, que ayer era central, en una carrera como si fuera lateral derecho o carrilero. Un descontrol, en el fondo, pero ni a la desesperada consiguió mover el marcador el conjunto de Xavi y aunque deja al Madrid más lejos, se va con malas sensaciones y se niega a confirmar con rotundidad lo que todos dan por hecho: que va a ganar esta Liga.

0 - Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; Sergio Busquets, Sergi Roberto (Kessié, min. 46), Gavi; Raphinha (Jordi Alba, min. 75), Lewandowski y Ansu Fati (Ferran Torres, min. 68).

0 - Girona: Gazzaniga; Arnau, Santi Bueno, Davi López, Javi Hernández; Oriol Romeu; Tsygankov (Riquelme, min. 71), Iván Martín (Valery, min. 84), Borja García (Aleix García, min. 46), Toni Villa (Yan Couto, min. 60); y Taty Castelanos (Stuani, min. 60).

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité valenciano). Mostró cartulina amarilla a Taty Castellanos (min. 32) y a Stuani (min. 77).

Incidencias: Partido de la vigésimo octava jornada disputado en el Spotify Camp Nou ante 78.425 espectadores. Antes del inicio del partido, el equipo de hockey patines del Barça ofreció el título copero recientemente conquistado y el de balonmano, el campeonato liguero.