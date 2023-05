Un tertuliano de El Chiringuito carga contra Vinicius

El Real Madrid juega contra el Manchester City hoy martes la ida de la semifinal de la Champions League. El equipo de Pep Guardiola, con Haaland como principal reclamo, quiere la venganza tras la dolorosa eliminación de la temporada pasada. Pero sabe que gran parte de sus opciones pasan por detener a Vinicius, el futbolista más peligroso del Real Madrid y el más determinante de LaLiga española y, con permiso de Haaland, de Europa. Vinicius fue quien rompió a Osasuna y ahora quiere romper al City.

Moncayola, que fue su marcador en la final de la Copa del Rey, reconoció que lo había pasado "fatal" contra Vini. "La noche del sábado al domingo fue un poco dura. Teníamos preparativos, no pudo ser y la cena después del partido fue un poco triste porque hubo muchas emociones. Estamos muy agradecidos por todo lo que han hecho por nosotros y por el recibimiento que nos hicieron al llegar al campo", aseguró. "No empezó el partido de la mejor manera, pero sabemos que este equipo no se vino abajo e hicimos una primera mitad decente. La segunda estuvimos a un gran nivel, conseguimos empatar y nos dio un empujón anímico terrible. La gente estaba como loca y fue una pena no haber empatado de nuevo, porque hubiéramos llegado a la prórroga muy arriba de ánimo", continuó.

Por eso, Pep Guardiola antes del Real Madrid-Manchester City afirmó que había pensado en un plan anti Vinicius: "Vamos a tener una atención especial hacia él. Es lo mismo que hacemos contra Salah, Mané, con cada equipo...no somos naíf", decía el entrenador catalán antes del choque de la noche del martes. "No pensamos qué guapos somos y da igual que haga el Madrid. Está también Benzema, Rodrygo ... y lo que más me ha gustado es su capacidad asociativa, no les quema el balón. Se juntan y es difícil quitársela", continuaba el entrenador catalán.

Petón insulta a Vinicius

Kroos también habló de la importancia de Vinicius: "Todavía es muy joven. Es el jugador que marca las diferencias para nosotros esta temporada, y eso no es normal con 22 años. Nunca se ha lesionado, si preguntamos a los defensas dicen que es muy 'pesado', siempre busca el uno contra uno. Nos ha ayudado muchísimo con su calidad", dijo el alemán.

Es decir, los hombres de fútbol reconocen que es un jugador excepcional, pero en los medios y en las tertulias, se habla de otra cosa. Ha pasado en El Chiringuito, donde Petón, ha insultado al futbolista, ha asegurado que tiene que cambiar y que lo que le pasa es porque lo busca. Según él, si le llaman tonto tiene que aceptarlo, porque hace tonterías.

Kroos, en cambio, tenía otra opinión. Quizá lo que hay que hacer es protegerle. "Es joven y tiene que aprender a estar tranquilo y calmado, aunque a veces le provocan también y las decisiones de los árbitros no ayudan. Tiene que vivir con eso, por eso tiene que buscar la calma. Esto lo puede mejorar, pero también hay que decir que merece más protección de los árbitros. Muchas veces hay un clima antes de alguna acción que no ayuda a nadie. Este tipo de jugadores son los que quieren ver los aficionados, es un jugador fundamental para nosotros", decía el centrocampista del Real Madrid.