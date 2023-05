Inter - Milan. La oportunidad para el pequeño de los Inzaghi

Hace 16 años el Milan ganaba su última Copa de Europa, la séptima, y Filippo Inzaghi marcó los dos goles del equipo rojinegro al Liverpool. Aquel 23 de mayo de 2007, el Milan se tomaba la revancha de la derrota sufrida dos temporadas antes en Estambul, cuando los ingleses remontaron el 3-0 con el que los italianos se marcharon al descanso. Y Simone Inzaghi, que entonces era un delantero de la Lazio, celebraba los goles de su hermano.

Simone siempre vivió un poco a la sombra de Pippo, el hermano mayor, que triunfó en la Juventus y en el Milan y que llegó a ser campeón del mundo con Italia. El hermano pequeño solo disputó tres partidos con la «azzurra». Además, Filippo ganó en dos ocasiones la Liga de Campeones. Ahora, el hermano pequeño quiere ganar desde el banquillo lo que el mayor ganó desde el césped. Y para eso tiene que superar al equipo en el que triunfó su hermano.

En la ida ganó el Inter, que jugaba como visitante, aunque la semifinal tiene la particularidad de que disputa los dos partidos en el mismo estadio. Los interistas ganaron por 0-2 y pudieron haber dejado liquidada la eliminatoria, aunque no fueron capaces de rematar con más goles su arrollador comienzo de encuentro.

«Es uno de los partidos más importantes en la historia del Inter. Tenemos que jugar con la cabeza y el corazón para lograr nuestro sueño de llegar a la final. Tenemos ventaja del partido de ida, pero el Milan es un equipo formidable y tiene grandes jugadores», advierte el entrenador del Inter.

Milán es la única ciudad que tiene dos equipos campeones de Europa, que suman diez títulos, pero «solo» tres pertenecen al Inter. La última llegó en 2010, bajo el mando de Mourinho, ante el Bayern. El portugués ganó la final en el Bernabéu y ya se quedó para firmar con el Real Madrid. El Inter tardó 45 años en levantar su tercera Copa de Europa y Simone no quiere dejar pasar tanto tiempo.

«Estamos a 90 minutos de un sueño que teníamos junto a estos chicos maravillosos. Y gracias a ellos hemos llegado hasta aquí. Somos un equipo maduro y serio, tenemos ventaja, pero aún no se ha hecho nada. Les he dicho que no debemos especular con el resultado», asegura el preparador interista.

Como futbolista, los éxitos de Inzaghi están lejos de los de su hermano. Ganó una Liga y una Copa con la Lazio, además de una Supercopa de Europa y de dos Supercopas italianas. La Champions sería su gran triunfo. «Hará falta tener la cabeza fría y el corazón caliente, es la única manera de interpretar de la mejor manera posible partidos como éste. Depende de nosotros, sabemos a quién nos enfrentamos, pero estamos en un momento muy bueno. Estamos preparados para un partido tan importante», dice.

En el banquillo de enfrente podía haber estado su hermano Filippo, pero su momento como entrenador del Milan le llegó muy pronto, en la temporada 2014/15. Era su primera experiencia como entrenador y solo aguantó una temporada, después de terminar décimo. Ahora trabaja en la Reggina, de la Serie B, que acabará la temporada en mitad de la tabla. El éxito lo tiene más cerca del hermano pequeño.