Carlos Díaz y “Taraje CP”: plaza olímpica para España en los Juegos de París 2024

El Concurso Completo de Equitación es la disciplina más exigente de las modalidades ecuestres y una de las tres disciplinas olímpicas. Engloba Salto de Obstáculos, Doma Clásica y prueba de Cross. Carlos Díaz es el gran referente nacional de la disciplina.

Después de sus espléndidos resultados en el CCI 4*L de Montelibretti (Italia), el binomio que forman Carlos Díaz y «Taraje CP» ha escalado hasta la segunda posición en el ranking olímpico general y la primera en el Grupo B, donde se encuentra España. Tras los resultados italianos, Carlos Díaz ha superado a Esteban Benítez en ambas clasificaciones. A la espera de que en febrero de 2024 se confirmen las plazas para París, según los dos rankings que se manejan en la disciplina de Concurso Completo de Equitación (CCE), España contará con dos plazas individuales, pero no de equipo.

LA RAZÓN conversó con Carlos Díaz después de competir en Montelibretti. «La sexta posición obtenida en Italia fue para mí una satisfacción muy grande, ya que me aseguraba una plaza olímpica. Era un objetivo que me puse en agosto, tras no poder conseguirla por equipos. Era todo un reto, algo muy difícil que se hizo realidad», comenta el de Chiclana.

Al regreso de Italia, Carlos se impuso en la Liga LINCCE dos estrellas y se situó en el tercer puesto de la Liga tres estrellas. En Italia, también consiguió buenos resultados con «Ottawa des Desig» en el CCI 3*L. Buenos resultados y proyección de la yegua criada y propiedad de José Verdú. Carlos, además de trabajar por el sueño olímpico, entrena todo tipo de caballos. Es un técnico constante con resultados brillantes de sus alumnos en los concursos.

Para lo que resta de temporada, Carlos se prepara para el Campeonato de España de CCE, donde no acudirá con «Taraje CP», ya que «el caballo se merece descansar, después de haber corrido cinco concursos de cuatro estrellas esta temporada», asegura el jinete. «Taraje CP» es un ágil caballo anglo-árabe propiedad de Antonio Campos Peña (Campeagro Sat), gran propulsor del CCE en España. Hijo de «Eole des Orcets» y madre por «Count Ivor».

"Taraje CP", en Italia Chacco Marketing

Carlos Díaz mira a 2024 con ilusión en una temporada que tendrá como momento culminante los Juegos de París. «Intentaré estar lo mejor preparado posible para la cita olímpica», afirma.

El apoyo de sus diferentes patrocinadores es fundamental para Carlos Díaz. La parte de montar es la suya, pero para llegar a conseguir los resultados que obtiene son muchos los kilómetros que debe recorrer para competir en los principales concursos de Europa. Y es que en España no hay concursos de este tipo. Los gastos que la competición internacional acarrea son muy difíciles de asumir para un bolsillo medio, por lo que es de elogiar las ayudas y colaboraciones privadas que se reciben. «Soy consciente de que sin el apoyo de mi familia, de mi equipo de trabajo, del propietario del caballo y de mis patrocinadores, todo esto sería un sueño que sería muy difícil que se materializara», comenta Carlos. El jinete andaluz cuenta con el apoyo de empresas del sector que comparten con él el sueño olímpico y aquí se incluyen desde monturas, marca de pienso o «La Garrocha», la marca andaluza que lo viste. Si las previsiones se cumplen, en febrero del próximo año se confirmará de manera oficial la presencia de Carlos Díaz en el Concurso Completo de Equitación en los Juegos de París.