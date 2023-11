La resurrección de "Caravaggio"

Diego Usón Olaso es uno de los mejores veterinarios equinos deportivos de España. Por sus manos han pasado los caballos con los casos más complicados y su tasa de éxito es muy elevada. «Caravaggio de Lisson Z» es uno de ellos y con él acaba de cerrar una temporada de ensueño con un histórico triplete: campeón de Europa de Veteranos, campeón de Euskadi de 1,20 y campeón de España de Veteranos 1*.

¿Cómo se encuentra con "Caravaggio"?

Es un caballo que ha hecho competición de alto nivel con buenos resultados hasta que tuvo un accidente gravísimo. Llegó a mis manos tras los intentos de otros veterinarios españoles de recuperarlo, me lo llevé a casa y me lo puse como reto, primero como veterinario y después como jinete. Arrancamos nuestra carrera juntos en el Campeonato de España de veteranos de 2021 en Pineda, ganando la medalla de oro por equipos. La falta de forma le pasó factura después de tanto tiempo en el dique seco y no pudimos optar a medalla individual. En el Campeonato de España de Veteranos de 2022 ya subimos a la categoría de Veteranos 1* me fui dando cuenta cada vez más de que "Caravaggio" era un guerrero con mucho aún por demostrar. A partir de ahí, el caballo se fue a la cuadra de Pello Elorduy y Antonio Gil, que son quienes lo cuidan y mantienen en forma y a quienes les estoy muy agradecido. Es un animal muy sensible, con muchas manías. Nuestra relación es muy especial, forjada a partir de que pasamos muchas horas juntos llevando a cabo su recuperación y poniendo en práctica diferentes tratamientos y entrenamientos. Ya tiene diecisiete años, pero mantiene intacto el espíritu de luchador y ganador nato. Intento que sea feliz y creo que lo hemos conseguido con cuidados de campeón, trabajo estructurado y pienso de Dodson and Horrell (Special Feeds).

Diego Usón, campeón de España de Veteranos Lúa Onraita

¿En qué momento se plantea como meta el Campeonato de Europa?

A principio de 2023 me propuse ir al Campeonato de Europa y tomármelo más en serio, consiguiendo los requisitos que le pedía la RFHE. Al final, mi trabajo es la veterinaria y montar a "Caravaggio", mi hobbie. Había que planificar al milímetro para poder sacar tiempo y que todo encajara. Todo fue sobre ruedas, estuve entre los seleccionados, llegué al Campeonato en Francia con mi mujer, mis dos hijos, mi hermano David como ayuda técnica, Lúa Onraita, que siempre me apoya, y Antonio Gil. Todo este equipazo mi impulsó y ayudó para colgarme la medalla de oro individual en el campeonato continental.

Diego Usón, campeón de España de Veteranos Lúa Onraita

¿Y después del Europeo?

Llegó el Campeonato Euskadi, que no tenía categoría de veteranos, es por alturas, lo hice como entrenamiento para el Campeonato de España de Veteranos, en la altura de 1,20 y conseguimos el oro también. ¡"Caravaggio" ha conseguido el triplete en dos meses! Dos semanas después nos plantamos en el Campeonato de España en Sevilla, donde ganamos las dos primeras calificativas. En la final tuvimos un derribo por mi culpa, que nos desplazó al segundo lugar antes de salir a la segunda manga, pero en ésta volvimos a hacer un recorrido sin falta que nos permitió hacernos con la tercera la medalla de oro de la temporada. Doce recorridos en campeonatos y de ellos solamente uno con un derribo. ¡"Caravaggio" es un genio!

¿Le han querido comprar a "Caravaggio"?

Sí, varias veces. Ni por medio millón de euros vendería a mi caballo, me hace feliz.

Diego Usón, campeón de España de Veteranos Lúa Onraita

¿A quién dedica estos triunfos?

Además de la alegría deportiva, me emociona que tanta gente me felicite, sentirme querido en el sector y que toda mi gente celebre estos triunfos. Son muchas las personas que se lo merecen y espero no dejarme a nadie. A mi familia lo primero, desde mis padres que me introdujeron en este deporte, pasando por mis hermanos, mi mujer y mis hijos. Muy agradecido a Pello y Antonio que son los máximos responsables del caballo: Una mención especial también a Ainhoa Manero, antigua propietaria de "Caravaggio", que confió en mi cuando éste estaba desahuciado del deporte. Con el apoyo de Kevin González de Zárate lo recuperé y aquí estamos hoy, acabando una temporada de ensueño. No me quiero olvidar de Lúa Onraita, que siempre nos acompaña, e inmortaliza en preciosas fotos todas nuestras andanzas y es una persona a la que estimo mucho.