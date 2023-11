El regreso de Beatriz Ferrer-Salat

Madrid se va a convertir del viernes 24 al domingo 26 de noviembre en la capital del mundo ecuestre con la Ifema Madrid Horse Week. Hace un año 45.000 personas pasaron por los pabellones de Ifema para disfrutar de una competición internacional de primer nivel y en esta edición la Copa del Mundo de Doma Clásica volverá a contar con la doble medallista olímpica española Beatriz Ferrer-Salat.

El año pasado fue la ausencia más notoria. La catalana, actual campeona de España Absoluta, ha confirmado su asistencia con «Elegance». «Es un orgullo poder competir en una Copa del Mundo en mi país», ha comentado a LA RAZÓN. Beatriz ha competido en cinco Juegos Olímpicos y en Atenas 2004 conquistó la plata por equipos y el bronce individual.

En la retina de los aficionados aún está el recuerdo de la emotiva retirada que le hizo a «Delgado», en la pista principal de Ifema, en la edición de 2021. El próximo fin de semana concursará con el que es su primer caballo, «Elegance». En junio se hizo con el Campeonato de España Absoluto y «Elegance» fue su compañero de pista el mes pasado en la victoria lograda en la Copa del Rey. «Elegance» es un caballo de raza KWPN, de catorce años, hijo de «Negro». Juntos han ganado los tres últimos Campeonatos de España que han disputado (2020, 2021 y 2023). Por lesión del caballo, estuvo unos meses en el dique seco hasta su total recuperación. Desde el último Campeonato de España quedó claro que el caballo está en plena forma y que se puede soñar con París, que serían sus sextos Juegos Olímpicos.

Entre los participantes en la Copa del Mundo de Doma Clásica habrá figuras de primer nivel internacional como el alemán Mathias Alexander Rath, que fuera jinete del mítico «Totilas». También competirá la española de origen, pero nacionalizada francesa Morgan Barbançon o la portuguesa María Caetano, que el mes pasado compitió en la Copa de Su Majestad El Rey donde tuvo una destacada actuación. Habrá jinetes y amazonas de todas las partes del mundo como sucede con Caroline Chew, que llegará a Madrid desde Singapur.

El cartel de jinetes españoles en esta Copa del Mundo está en consonancia con la categoría del concurso: el madrileño Juan Matute Guimón tomará parte con su fiel «Quantico». El concurso será la despedida de este caballo. También estarán en la capital otros dos jinetes olímpicos además de Beatriz Ferrer-Salat: Jose Daniel Martín Dockx con «Malagueño LXXXIII» y José Antonio García Mena. Este último, jinete de Hispano Hípica y La Garrocha, competirá con el lusitano «Gladiador do Lis». Fue uno de los caballos revelación en la Copa del Rey, obteniendo medias de casi 75 por ciento y varios dieces en el piaffe, lo que les llevó a ganar el Gran Premio Especial de dicho CDI 4*. De él, el jinete andaluz recalca que «es uno de los caballos que yo he ido preparando desde que era joven y ha ido dando cada paso de su carrera conmigo. Es un caballo con mucho carácter y personalidad. Me hace mucha ilusión traerlo a la Copa del Mundo, es ya el cuarto caballo con el que vengo a esta cita».

Por un precio simbólico de cinco euros, los asistentes al Salón del Caballo podrán disfrutar de unas jornadas muy interesantes con todo tipo de actividades en los pabellones 12 y 14 de Ifema a partir del viernes. La Ifema Madrid Horse Week se ha convertido en el referente mundial de la hípica en nuestro país y es uno de los mejores planes familiares para el próximo fin de semana en la capital.

La intensa agenda del Salón del Caballo

En el Salón del Caballo hay propuestas para todos. El viernes por la tarde se celebrará el carrusel del Cuerpo Nacional de Policía y el sábado será el momento de las exhibiciones con Western, que este año se centrará en la velocidad en el trabajo con ganado y Horseman Team, el célebre grupo de pioneros franceses con sus espectaculares saltos de más de 1,60 metros sin montura. Todo servirá como aperitivo del gran espectáculo de la noche en la Pista Central de IMHW: la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez, que este año celebra su cincuenta aniversario, vuelve a Madrid tras su rotundo éxito de 2021.