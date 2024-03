Jesús Garmendia se impone en el Gran Premio Invitational del Andalucía Sunshine Tour

El jinete donostiarra Jesús Garmendia Echevarría se impuso en el Gran Premio Invitational del XXX Andalucía Sunshine Tour. Además de ser calificativo para los Juegos y para los Campeonatos Europeos de 2025, el Gran Premio estaba diseñado por el mismo Jefe de pista que diseñará los recorridos de Salto de los Juegos de París, el francés Gregory Bodó, y sobre alturas de 1,60 metros. Montando a "Callias", un caballo de 13 años hijo de "Companiero" x "Casco" (abuelo paterno) propiedad de Alejandro Entrecanales Marsans, Garmendia realizó un primer recorrido en cero (sin penalización) en la primera vuelta y en un desempate impecable paró el reloj en 41.16 segundos. La amazona británica Ellen Whitaker, con "Korlenski", fue segunda con 43.47 y el irlandés Billy Twomey, con "Diego del Caribe", tercero. El británico Joe Fernyhough con "Calcourt Particle" y el alemán Leonie Böckmann con "Carter 10" completaron el "top 5" de la prueba más esperada del XXX Andalucía Sunshine Tour, a la que solamente podían acceder los cincuenta mejores binomios clasificados durante todo el tour.

"Garmendia ha ganado de forma brillante. Es un treinta aniversario del Andalucía Sunshine Tour para enmarcar con una instalación de cinco estrellas a máximo nivel de rendimiento, con un equipo humano increíble que ha hecho posible el desarrollo de pruebas para jóvenes, amateurs y profesionales y dando la salida a la preparación de este año olímpico", comentó a LA RAZÓN Reyes Martín, directora de Salto de la Real Federación Hípica Española:

"El Gran Premio Invitational de Montenmedio está en el top tres de concursos internacionales que se celebran en nuestro país", comentó Alejandro Entrecanales. Aunque "Callias" es un caballo muy comercial y competitivo, su propietario no contempla venderlo. "El caballo solamente tiene dos novios, Chus y yo, y así seguirá", asegura. "Callias" fue un hallazgo que hicieron Curro Campos, Ignacio Zegrí y el propio Entrecanales. Cuando Jesús Garmendia, su entrenador, lo probó hacía pruebas de 1,30 metros y no de manera sobresaliente. Tras mucho trabajo y diez caídas, el binomio ha llegado al nivel actual. "Es una sorpresa constante. Es un pequeño guerrero que rompe límites y que hace un binomio único con Chus. Con otro jinete no sabríamos qué haría porque hace cuatro años únicamente saltaba 1,30", comenta el propietario. Y sobre una hipotética presencia en los Juegos: "Para mi París es la capital de Francia y poco más. Chus tiene flexibilidad total para hacer su planificación de concursos y yo le apoyaré.