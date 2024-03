El Salto en los Juegos de París tiene dos nombres propios: Armando Trapote y "Tornado VS"

La clasificación olímpica del equipo español de Salto tiene dos nombres propios: Armando Trapote y "Tornado VS". Su doble cero en el Campeonato de Europa de Salto dio el pasaporte para París.

Armando Trapote Mariscal, mexicano de origen y nacionalizado español, es un nombre clave en el universo del Salto de Obstáculos en España. Desde hace años es promotor del Andalucía Sunshine Tour y forma parte de su directiva con lo que el mejor circuito hípico del mundo tiene ADN suyo. Es un visionario. Cuando en España no era conocido "Chacco-Blue", el caballo leyenda del Salto, empezó a importar hijos suyos desde Alemania trabajándolos y revalorizándolos.

Trapote trasladó desde México la idea de los Campeonatos de España de todas las categorías incluso para jinetes amateurs. Él instauró los campeonatos clásicos de 1,10, 1,20, 1,30 y 1,40 que se suelen disputar en las instalaciones del propio Andalucía Sunshine Tour y este año se celebrarán en octubre

Con "Tornado VS" forma un binomio muy sólido. A finales de 2022 ganó el Campeonato de España Absoluto. Cerraron ese curso con un séptimo puesto en el Gran Premio de la Copa del Mundo en el CSI5*-W de La Coruña, en el más que exigente picadero de Casas Novas. La temporada pasada la abrieron con un segundo puesto en su primer Gran Premio en el Andalucía Pre-Sunshine Tour, fueron cuartos en el Gran Premio de la tercera semana del Andalucía Sunshine Tour y décimos en el "Invitational", la cita que cierra el circuito y cuya dificultad es máxima. Hicieron un décimo puesto en el Gran Premio del CSIO5* de St. Gallen (Suiza) y terminaron con una falta -un derribo- el Gran Premio del CSIO3* de Deauville (Francia). Tras disputar una prueba de 1,45 metros en el CSI4* de Las Mestas-Gijón acudieron al Europeo. La Copa de Naciones del Europeo fue la primera que disputó el binomio de Dehesa Montenmedio. Hicieron uno de los cinco dobles ceros que tuvo la prueba y fue el resultado decisivo para lograr la clasificación olímpica como equipo. Trapote y su caballo acabaron en la décimo quinta plaza, el mejor de los españoles.

Una caída de un potro lo hizo pasar por el quirófano y le impidió revalidar el título de Campeón de España. Volvió a las pistas con un tercer puesto en el Gran Premio de la Copa del Mundo de La Coruña con su "poni", como él llama cariñosamente a "Tornado VS". Después de quedarse fuera de los Juegos de Río por la venta de "Arrayán", de "Tornado VS" asegura: "Tornado se muere en casa, este no se vende nunca".