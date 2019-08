Joana Pastrana, campeona del mundo de boxeo: «El karma devolverá el bofetón al que se lo merece»

Joana Pastrana (Madrid, 1990) se presenta para la entrevista con su cinturón de campeona del mundo. El único que tiene. A pesar de haber ganado tres mundiales, la pieza es única, no recibe uno nuevo por cada título.

Mañana espera conseguir el cuarto, en Marbella. Un escenario nuevo para ella en el que intentar revivir una situación que ya les es conocida.

¿Cómo es eso de pasarse el verano en el gimnasio?

No hay mejor forma, porque voy a poder disfrutar de parte del verano después del combate, así que perfecto para la operación biquini y para las vacaciones después.

¿Tiene planes para después de disputar el Mundial?

No lo he pensado, la verdad, pero seguramente me iré a la sierra, buscando el fresquito.

¿Qué recuerdos tiene de los veranos antes de ser boxeadora profesional?

Cuando era camarera en verano recuerdo las terracitas. Hasta septiembre no me tocaba irme de vacaciones. Así que los veranos los he pasado prácticamente todos trabajando.

¿Le da tiempo para ocuparse de otras cosas mientras prepara el Mundial?

El mayor porcentaje de la atención está en el Mundial. Luego hay pequeños detalles con la familia, sobre todo con la pareja, pero cuando me enfoco en la preparación no cabe nada más.

¿Qué le dice su pareja?

Me apoya mucho. Para que yo esté muy bien mi entorno tiene que estarlo también. Ella lo sabe y me sabe llevar y sabe cómo me tiene que corresponder y está a la altura.

¿Sigue la actualidad política?

Intento que no, porque hay cosas puntuales que como no están a tu alcance te cabrean. Entonces prefiero no meterme y no hacerle demasiado caso.

¿Le preocupa o le cabrea más la política?

De todo un poco. Hay momentos en que te preocupa, pero como no puedes hacer nada te acaba cabreando.

¿Ser boxeadora en España es mucho más complicado que ser boxeador?

No creo que sea mucho más complicado. Un deporte que no tiene una multitud de adeptos es difícil, sea boxeo o sea cualquier otro. Lo que estamos consiguiendo en el deporte femenino, sobre todo en el boxeo, no lo hemos tenido nunca. Estoy empezando a ser reconocida, este «boom» nunca lo había visto en este deporte. Pero cualquier deporte que no mueva masas es bastante difícil sacarlo adelante. Estamos muy contentos con el resultado.

¿Se siente un símbolo?

Creo que estoy marcando una era para todas aquellas que vengan detrás, sobre todo en el ámbito del boxeo. En otros deportes hay mujeres que destacan muchísimo, pero en el boxeo sí que lo creo. Me gusta no tener un fin en el boxeo, no saber cuál es mi límite y saber que todavía tengo mucho recorrido.

¿La reconocen por la calle?

No a esos niveles de tener que pararme por la calle, pero sí que de vez en cuando, gente aficionada al boxeo. Me encanta porque son todos muy cordiales, no es exagerado. Quién sabe, a lo mejor de aquí a unos años, pero lo que recibo son ánimos y halagos. Entonces, fenomenal.

¿Hay muchas niñas que le dicen que quieren ser como usted?

Sí que hay alguna y eso se valora muchísimo porque hace dos días yo era esa niña. Y ahora me he convertido en un referente para ellas. Eso te da mucha motivación y muchas ganas de seguir. Y piensas que estamos haciendo las cosas bien, aunque yo les digo que no tienen por qué ser como yo, que sean felices haciendo lo que les guste.

¿Ha pensado en un nuevo tatuaje si gana el Mundial?Sí. Lo que quiero es terminar el tatuaje del cinturón mundial, que lo tengo a medias y sí quiero hacerme algún otro. Si ganamos el cinturón de otro organismo iría tatuado, también.

¿Ha pasado miedo alguna vez encima del cuadrilátero?

No, miedo no. Nervios, sí, pero miedo, nunca. No creo que este deporte sea para alguien que tiene miedo estando ahí, en el ring. Si lo tiene, que se baje. Sí que está permitido sentir nervios, pero miedo, no.

¿A qué o a quién le metería una derecha?

A mucha gente, pero a ninguna que pueda decir. Mucha gente se lo merece, pero no creo que lo haga. El karma le devolverá el bofetón a esa gente que se lo merece. Estoy convencida.