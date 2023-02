TVE veta a Juan Carlos Rivero para los partidos de la selección española tras las críticas del Mundial

Noticias relacionadas Pablo Iglesias pide a RTVE el despido de Juan Carlos Rivero por su comentario sobre Marruecos

El periodista deportivo Juan Carlos Rivero ya no será la voz de la selección española en los partidos. Su sustituto es David Figueira, según informa The Objetive. Una de las razones fue por las críticas que tuvo el periodista durante la celebración del Mundial de Qatar. Tanto, que llegó a ser tendencia en redes sociales. “Si hubiera decencia en RTVE el señor que ha dicho “los marroquíes roban y salen corriendo no debería volver a trabajar en la televisión pública. Y así VOX, PP y Cs tenían independiente para su moción”, comentó Pablo Iglesias. El apoyo le llegó por parte de Iker Casillas: “Estar aquí con los profesionales es un honor. Estoy agradecido a RTVE por esta oportunidad y aprendizaje que voy a tener. Estoy seguro que harán un papel digno y nos traerán la segunda estrella”.

“El deporte es pasión, y eso es lo que queremos transmitir desde el equipo de deportes. Nos vamos a levantar temprano y nos vamos a dormir tan tarde para contar lo que pase en Qatar”, afirmó Arsenio Cañada (director del área de deportes de RTVE) antes de que empezase el Mundial.

La noticia que más sorprende es que David Figueira, especialista de motor, sea el responsable de las narraciones. Otra de las novedades es la incorporación de Alicia Arévalo, siendo así la primer mujer en asumir dicho cargo.