Así rompió su raqueta Djokovic en un entrenamiento en Tokio para los Juegos Olímpicos

No hubo vídeos, pero sí unas imágenes captadas por Getty: Novak Djokovic, el número uno del mundo, el hombre que está dispuesto a hacer historia en Tokio, rompió una raqueta en un entrenamiento. En la última sesión estuvo compartiendo pista con Andy Murray. No es la primera vez que se le ve hacer algo así, también lo repite en alguna ocasión en los partidos, y después pide perdón, pero se excusa asegurando que lo necesitaba. Y le suele funcionar para espantar fantasmas.

Djokovic ya rompió su primera raqueta en #Tokyo2020 pic.twitter.com/DYyQyM3qi5 — Set Tenis (@settenisok) July 22, 2021

Djokovic mantuvo hasta el último momento la incógnita de si participaría o no en los Juegos Olímpicos. Después de ganar Wimbledon lo dejó en el aire por las estrictas medidas a causa de la pandemia, pero el premio que le puede esperar allí es muy jugoso: busca el oro, que ya de por sí es algo extraordinario (tiene un bronce de Pekín), y si lo consigue seguirá optando a ganar el Golden Slam, es decir, conquistar en un mismo año los cuatro Grandes más el título olímpico. Esa hazaña sólo la ha logrado Steffi Graf en 1988. Djokovic ya tiene el Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon. El siguiente paso es Tokio y después le quedaría el US Open. “Tuve dudas, pero al final decidí venir y estoy contento, porque para mí hay muchas cosas que son bonitas de los Juegos y estoy intentando concentrarme en ellas para inspiren mi juego. Comienza su aventura contra el boliviano Hugo Dellien, un arranque en teoría sencillo para el número uno del mundo.

Sus grandes rivales allí serán en teoría Zverev, Medvedev y Tsitsipas, aunque el griego no está en su mejor momento después de perder la final de Roland Garros precisamente ante el serbio. No se cruzarán en su camino Nadal ni Federer, que han renunciado a participar. Nole reconoció que iba a ser extraño no encontrarse en un torneo con ninguno de los dos.

El serbio está utilizando estos días para adaptarse. “La pista tiene una velocidad diferente a la de hace años y me estoy adaptando a estas condiciones”, dijo el tenista. El calor y la humedad serán otro de los grandes rivales a los que se tendrá que acostumbrar.