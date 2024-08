La atleta más sexy del mundo revela los lujos gratuitos de los deportistas olímpicos: "¡Masajes y hasta cerveza ilimitada!"

Las críticas a la Villa Olímpica ha sido una constante desde que se acabaran lo juegos. La nadadora australiana Ariarne Titmus, campeona en los 400 metros libres y poseedora del récord mundial, lanzó hace unos días duras críticas contra la organización del evento realizado en la capital de Francia por las condiciones de higiene en la Villa Olímpica.

En una entrevista en el programa de noticias australiano The Project, Titmus, quien también se llevó la medalla de oro en la prueba de relevos 4x100 libres, expresó su descontento con la limpieza y el suministro de productos básicos en el alojamiento proporcionado a los atletas con una frase lapidaria: “Vivíamos en la inmundicia”.

“El baño en mi apartamento era más grande que la sala de estar. Nuestras sábanas se cambiaron solo la primera noche y no se volvieron a cambiar durante el resto de nuestra estancia, teniamos que mentir para obtener papel higiénico porque solo nos daban un rollo cada cuatro días. Así que sí, claramente estábamos viviendo en la inmundicia”, afirmó.

Unas quejas que también expresaron otros atletas de renombre también han expresado su descontento oportunamente. El campeón del mundo en los 100 metros espalda, el italiano Thomas Ceccon, fue fotografiado durmiendo en un parque de París. “No hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala”, dijo tras el incidente.

¡A todo lujo!: de los masajes a la cerveza

Sin embargo, no todos han vivido sus estancia en París de la misma manera. La atleta alemana Alica Schmidt, ha mostrado a sus seguidores en redes sociales una muestra del lujo a disposición de los atletas en París. El vídeo realiza un un recorrido por la villa olímpica de París, donde las estrellas pudieron disfrutar de cerveza y masajes gratis.

La joven de 25 años compitió en múltiples eventos de relevos para Alemania en los juegos, aunque no logró ganar una medalla. Schmidt y su equipo terminaron séptimos en la serie del relevo 4x400m, lo que significa que no avanzaron a la final, lo que supuso un final abrupto para su campaña en París.

A pesar de no ser todavía una ganadora en serie en el atletismo, ha acumulado 5,7 millones de seguidores en Instagram y una de sus publicaciones recientes brindó una visión única de los secretos de la Villa Olímpica.

A pesar de las "camas antisexo" de cartón que parecen tan cómodas como dormir en cemento, los atletas fueron tratados como reyes y recibieron muchos beneficios gratuitos mientras estuvieron alojados en la villa. Desde cerveza gratis hasta un nuevo corte de pelo y clases diarias de meditación, el video reveló todo y demostró que las estrellas tenían todo lo que necesitaban para prepararse perfectamente para la gloria olímpica.

También tenían baguettes y croissants gratuitos disponibles diariamente junto con café ilimitado que los mantenía llenos de energía.

Entre sus éxitos deportivos, Schmidt consiguió la medalla de plata en los relevos 4x400 en el Campeonato Europeo Sub-20 en Grosseto, Italia. Formó parte del equipo alemán en los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque finalmente no pudo competir. Ahora se había preparado a fondo para París aunque sin el resultado deseado.

Pero la alemana también es una estrella fuera de la pista. Ostenta cinco millones de seguidores en Instagram, 202 mil suscriptores en YouTube y dos millones en TikTok, lo que la posiciona como una figura influyente en las redes sociales.

En 2017, la revista australiana Busted Coverage publicó un artículo sobre Schmidt, llamándola la “atleta más sexy del mundo”. En 2020, su belleza daba la vuelta al mundo al convertirse, al menos por un día, en la nueva entrenadora de fitness del Borussia Dortmund e incluso lo aficionados bromeaban con qué era el arma secreta para retener a Erling Haaland en el equipo.

Una etiqueta no sienta nada bien a la alemana que reivindica su talento en el atletismo. “Ese título no significa nada para mí. Se basa en una opinión subjetiva de otra persona que juzga la apariencia de una persona. ¡Me gusta pensar que la belleza viene del interior!. Mi único objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos de París en 2024 y ser más rápida”, subrayó antes de la cita olímpica.