Carolina Marín, recibida con una tremenda ovación a su llegada a España: "¡Estoy destrozada!"

España vivió en la jornada olímpica de ayer el momento más amargo de estos juegos. Carolina Marín estaba pasando por encima de la china He Bingjiao en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París (21-14 y 10-4) cuando hizo un mal gesto y se fue al suelo. Otra vez los fantasmas y una retirada dolorosísima dos puntos después.

Lo intentó, pero su rodilla acabó con su sueño en París. Volvió a la pista ovacionada por el público -tras marcharse al banquillo para colocarse una rodillera- pero no pudo ser y se vio obligada a abandonar entre lágrimas. Su abandono heló a todo un país.

Ya en España

Carolina Marín ya está en España. La jugadora de badminton, lesionada en las semifinales de París 2024, ha llegado esta mañana al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, en donde ha declarado que regresaba "destrozada", aunque señaló que quería "dar las gracias a todo el mundo" y que "no podía decir otra cosa". La onubense ha salido por la puerta de llegadas con muletas y la ovación ha sido tremenda. Numerosos aficionados a los que ayer se les rompió el corazón la han recibido al grito de "¡Campeona!".

La onubense aún no ha decidido si se operará o no de su rodilla directa. Marín confirmó que se iba "directa al hospital". "A que me hagan pruebas y ver que sale", añadió, sin poder confirmar si se tendría que operar: "No lo sé todavía, voy al hospital y allí tomaremos decisiones". Ahora toca recuperarse mientras el COE ya ha anunciado que trabaja en la organización de un homenaje a la deportista a nivel mundial.

Un gesto que no olvidará

Ayer, el dolor de Carolina fue el de todos incluso el de su rival que hoy ha tenido un precioso gesto con la atleta españoladurante la entrega de medallas en la que se colgó la plata.

la surcoreana An Se-young ha vencido a a Bing Jiao y se ha colgado la medalla de oro en la categoría individual femenina de bádminton disputada este lunes en el estadio Port de La Chapelle. La indonesia Gregoria Tunjung se hizo con el bronce.

En el podio la rival de Carolina eclipsó la ganadora con un gesto que ha dado la vuelta al mundo y que ha puesto a España a sus pies. Tras colgarse su plata mostró un pin de España en la ceremonia de medallas como homenaje a Carolina Marín. Un gesto que la onubense, sin duda, no olvidará.