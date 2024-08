El detallazo de la rival china de Carolina Marín en el podio que enamora a España

España vivió en la jornada olímpica de este domingo la peor de sus pesadillas. Carolina Marín estaba pasando por encima de la china He Bingjiao en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París (21-14 y 10-4) cuando hizo un mal gesto y se fue al suelo. Otra vez los fantasmas y una retirada dolorosísima dos puntos después.

Lo intentó, pero su rodilla acabó con su sueño en París. Volvió a la pista ovacionada por el público -tras marcharse al banquillo para colocarse una rodillera- pero no pudo ser y se vio obligada a abandonar entre lágrimas.

El dolor de Carolina Marín es el de todos, incluido para su rival, la china He Bing Jiao que no pudo contener las lágrimas ante la mala suerte de la española.

En zona mixta, He Bing Jiao respondió a las preguntas de la prensa internacional y no pudo contener las lágrimas. Rota en el llanto por el drama de su rival, explicó el gran gesto que la onubense tuvo con ella a pesar del momento de hundimiento en el que se encontraba: "Realmente no quiero que suceda este tipo de cosas. Carolina, incluso, me animó despues, diciéndome que jugara bien en la final", dijo.

Tras la desgracia de la española, Jiao, número seis del mundo, se enfrentó a la surcoreana An Se Young, que en la otra semifinal había doblegado a la indonesia Gregoria Mariska Tunjung (11-21, 21-13, 21-16).

Un gesto que vale más que su plata

Finalmente, la surcoreana An Se-young ha vencido a a Bing Jiao y se ha colgado la medalla de oro en la categoría individual femenina de bádminton disputada este lunes en el estadio Port de La Chapelle. La indonesia Gregoria Tunjung se hizo con el bronce.

Pero en el podio la rival de Carolina eclipsó la ganadora con un gesto que ha dado la vuelta al mundo y que ha puesto a España a sus pies.

Tras colgarse su plata mostró un pin de España en la ceremonia de medallas como homenaje a Carolina Marín. Un gesto que se ha llevado el aplauso de todos los aficionados y de todo un país.

El gesto de la rival de Carolina Marín que da la vuelta al mundo Twitter

"¡Honor!. Tu plata es de Oro", "¡Que alguien le regale unas vacaciones en nuestro país a esta mujer para poder agradecerle todo esto!", "Esto es lo que hace GRANDE a un/a deportista!! Enorme He Bingjao!" o "Ayer demostró un respeto brutal y hoy nos ha ganado con un gesto admirable", son algunos de los comentarios que inundan "X".